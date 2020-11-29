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Рубрика: В мире

В ВОЗ сообщили о рекордном числе заболевших коронавирусом за сутки

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Более чем на 747 тысяч человек за сутки увеличилось число заболевших коронавирусом в мире. Всего выявлено более 61,2 миллиона случаев заражения. Данные публикует Всемирная организация здравоохранения.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Более половины поступивших сообщений о случаях заражения приходятся на Северную и Южную Америку (405 399), на втором месте - Европейский регион (236 050), на третьем - Юго-Восточная Азия (53 082), пишет ТАСС.

Ранее представители ВОЗ выступили с предостережением относительно ослабления карантинных мер, которое в преддверии праздников объявлено в некоторых странах Европы. Специалисты напомнили, что распространение коронавируса сдерживают ограничения. "Сейчас не время ослаблять бдительность и свои усилия", - заявила эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове.

В мире Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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