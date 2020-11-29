В воскресенье стартовал самый масштабный проект Русского географического общества - Географический диктант. Диктант уже завершился, но онлайн-диктант пишут сейчас и еще будут писать вплоть до 6 декабря в России и еще в 111 странах мира.

Проект буквально без границ: он не только на земле, но и в космосе. С МКС участников поприветствовали космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. И это уже традиция: интерес к диктанту у космонавтов стабильный, видеообращения с орбиты приходят уже в третий раз. А на земле было подготовлено 6450 площадок, преимущественно с дистанционным участием. Впрочем, пандемия хоть и внесла коррективы, но на массовости никак не сказалось. Каждый год (диктант проходит в шестой раз) организаторы фиксируют новый рекорд, и на этот раз исключения не будет. Хотя точные цифры узнаем после 6 декабря.

В московской штаб-квартире Русского географического общества диктант писал президент РГО Сергей Шойгу. Присутствующие журналисты также смогли приступить к выполнению профессиональных обязанностей лишь после ответов на 40 вопросов диктанта. Все мы, от репортера до президента РГО, на 45 минут погрузились в увлекательный мир географии. Сдав свои ответы, Сергей Шойгу пообщался с прессой. Рассказал, что РГО продолжит экспедиции: в частности, проект "Туннуг" - изучение скифского царского кургана IX-VIII веков до н. э. в "Долине царей". Будут продолжены исследования и на Камчатке, где осенью на побережье случилось экологическое ЧП.

РГО отправит экспедиции на Курильские острова. В частности, на морском дне у острова Матуа покоится американская субмарина, потопленная японцами в годы Второй мировой. Мы предложили США участвовать в исследовании этой трагедии. По замыслу Шойгу, можно найти потомков экипажа подлодки, пригласить на место последнего боя субмарины.

Кстати, в тех местах еще очень много нераскрытых тайн. Например, непонятно, куда японские гарнизоны островов Курильской гряды перед капитуляцией спрятали больше тысячи единиц боевой техники. Нет данных, что что-то вывезли. А это значит, что могут быть удивительные находки.

"Необходимо подготовить большую экспедицию по северному коридору ленд-лиза, исследовать инфраструктуру союзнических поставок Советскому Союзу в наиболее труднодоступных местах страны", - отметил президент РГО.

Географический диктант в этом году писали в России и в 111 зарубежных государствах. Видеоприветствие участникам пришло из космоса

Одно из главных открытий года - обнаружение Центром подводных исследований РГО потопленного фашистами в годы войны судна "Армения" с гражданскими на борту.

"Это важный эпизод войны, о котором надо знать и помнить, особенно, когда нынешнее поколение политиков, допустим, той же Германии, начинает нас учить жизни и начинает рассказывать, как с нами надо разговаривать с позиции силы", - подчеркнул Сергей Шойгу.