И в ИРИ, где немедленно обвинили Израиль в "подлом убийстве мученика Фахризаде", уже пообещали: возмездие не заставит себя долго ждать. Так, верховный лидер Ирана Али Хаменеи в субботу призвал к "неотвратимому наказанию" и исполнителей, и тех, кто стоит за этим терактом. Если вспомнить реакцию Тегерана на убийство в январе этого года генерала КСИР Касема Сулеймани - тогда массированному ракетному удару подверглись американские военные базы в Ираке, что привело к ранениям нескольких десятков военнослужащих США, - сомневаться в серьезности намерений иранцев не приходится. Однако с учетом разницы между убийствами Сулеймани и Фахризаде - в первом случае ответственность за ликвидацию иранского официального лица прямо взял на себя американский президент Дональд Трамп, а во втором США и Израиль до сих пор хранят полное молчание - легитимно действовать по принципу "кровь за кровь" Тегерану сложнее. Это подтверждает и важная оговорка, которую сделал президент страны Хасан Роухани. По его словам, ответ за гибель Фахризаде будет дан "в нужное время", но "иранский народ умнее и не попадет в ловушку сионистов, которые рассчитывают создать хаос".

Первые шаги Тегерана, направленные на международное осуждение произошедшего, подтверждают дипломатическую выдержанность выбранной Ираном линии поведения в этой крайне нервозной ситуации. Спустя несколько часов после убийства Фахризаде были посланы письма Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности ООН. В них указывается, что "имеются серьезные признаки ответственности за убийство Израиля" и что Исламская Республика оставляет за собой право "принять все необходимые меры для защиты своего народа".

Между тем глава иранского МИДа Джавад Зариф призвал мировое сообщество, включая Европейский союз, меньше всего заинтересованный в окончательном срыве ядерной сделки с Ираном, положить конец "позорным двойным стандартам и осудить этот акт государственного террора". И в Брюсселе на этот призыв отреагировали весьма быстро. "Это уголовное преступление, которое противоречит принципу защиты прав человека, за который выступает ЕС. В эти непростые времена как никогда важно, чтобы все стороны сохраняли спокойствие и избегали эскалации, которая не отвечает ничьим интересам", - заявил о произошедшем в Абсаре представитель европейской внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

На фотографии с места покушения на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в Тегеране виден изрешеченный пулями и поврежденный взрывом автомобиль. В минобороны Ирана рассказали, что сопровождавшие ученого охранники вступили в перестрелку с нападавшими. Тысячи иранцев вышли на улицы после убийства ученого. Фото: Reuters

Беспокойство европейцев вполне можно понять. Вашингтон, где дорабатывает свои последние недели администрация Дональда Трампа, в преддверии убийства Фахризаде направил в Персидский залив ударную группировку во главе с атомным авианосцем "Нимиц". По информации израильской газеты The Jerusalem Post, на минувшей неделе на Ближний Восток также переброшены американские стратегические бомбардировщики B-52, "хотя в данный момент США не нуждаются в них для своих операций в регионе". В самом же Израиле, спецслужбы которого, по данным СМИ, давно и эффективно используют диверсии для саботажа ядерной программы Ирана (Фахризаде стал уже пятым по счету за последние годы убитым ученым-ядерщиком, а завод по обогащению урана в иранском Натанзе до сих не оправился от внутреннего взрыва в июле этого года), распорядились привести свои посольства по всему миру в состояние повышенной боевой готовности.

"Все эти приготовления свидетельствуют о готовности к масштабным боевым действиям, для которых нужен "спусковой крючок", каким вполне может стать гибель иранского ядерщика. Опасные игры, последствия которых непредсказуемы, но точно негативны", написал на своей странице в соцсетях о резком усилении напряженности на Ближнем Востоке председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Российский сенатор рассматривает теракт в Абсаре как "направленный на дестабилизацию обстановки в регионе и на то, чтобы спровоцировать жесткую реакцию Ирана".

"Иран не даст повода для войны: именно этого ждут его враги"

Вместе с тем член Совфеда Алексей Пушков считает, что гибель Мохсена Фахризаде не приведет к вооруженному конфликту. "Тегеран заинтересован в возвращении США к соглашению о ядерной программе Ирана. Ясно, что убийство имело целью вызвать скачок напряженности и срыв такого сценария. Иран не даст повода для войны: именно этого ждут его враги", - написал Пушков в своем аккаунте в Twitter.