Какие глупые ошибки совершают водители при поворотах

Поворот на дороге - это, казалось бы, несложный маневр. Но именно на нем многие водители допускают много ошибок, которые легко можно избежать и при этом не создавать дополнительные риски для всех участников движения. Некоторые из таких промашек автомобилисты совершают по неопытности или из-за незнания.

Часто многие водители забывают, например, заблаговременно включить указатель поворота, и тем самым оповестить других участников движения о своем намерении совершить соответствующий маневр. А за такую ошибку можно и штраф получить: по статье 12.14 КоАП РФ нарушение правил маневрирования карается штрафом в размере 500 рублей.

Важность включения указателей поворота обозначена в пункте 8.1 правил дорожного движения. Там говорится, что "перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны - рукой". И, кстати, ПДД требуют, чтобы сигнал о повороте водитель давал заблаговременно, чтобы другие автомобилисты имели возможность совершить нужные маневры безопасны.

Часто малоопытные водители, готовясь к повороту, забывают о простом и весьма очевидном действии: посмотреть в зеркала заднего вида. Такое незамысловатый поступок поможет избежать больших проблем: к примеру, водитель вовремя увидит движущего позади него мотоциклиста, за счет чего сможет избежать столкновения.

Куда более сложный случай - ошибки в очередности поворота на перекрестке. Если водители не знают, у кого есть приоритет при проезде участков пересечения дорог, то с большой долей вероятности аварии не избежать. Весьма частой ошибкой становится, например, поворот налево в ситуации, когда впереди прямо едет другой автомобиль, или поворот налево с выездом на встречную полосу, или поворот налево с остановкой на перекрестке с целью пропустить машины встречного потока.

И если следствием некоторых нарушений при повороте на перекрестке могут стать легкие ДТП, в котором страдает в основном железо, то нарушение требований разметки может привести к более серьезным последствиям. Поворот через сплошную полосу или двойную сплошную полосу может создать аварийную ситуацию.

По части 2 статьи 12.16 КоАП за такое нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 1000-1500 рублей. Однако, если при прохождении поворота водитель выехал на встречную полосу движения или на трамвайные пути, то, согласно части 4 статьи 12.15 КоАП, его могут наказать или штрафом в размере 5000 рублей, или лишением водительского удостоверения на срок от 4 месяцев до полугода. И, кстати, за разворот на пешеходном переходе также можно получить наказание: или штраф в размере 500 рублей, или предупреждение от сотрудника ГИБДД.

Часто водитель совершает ошибки при повороте из-за того, что он или плохо чувствует габариты своей машины, или не может более-менее точно оценить дорожную обстановку и соизмерить поле для маневра. Так, к примеру часто совершают ошибки автомобилисты, которые намереваются совершить разворот в обратную сторону на загруженной улице или те, кто при развороте не могут точно рассчитать радиус и задевают при этом бордюр или рядом стоящий автомобиль. Риски совершить такую ошибку в разы возрастают тогда, когда автомобилист старается повернуть в тесном пространстве двора, где с разных сторон стоят припаркованные авто.

От ошибок не застрахованы и опытные водители. Часто именно они ведут себя излишне самоуверенно на дороге и нарушают элементарные правила, о которых нельзя забывать при совершении поворота. А кроме включенного вовремя поворотника, это еще и заблаговременное снижение скорости движения. Ведь если не притормозить перед поворотом и резко войти в вираж, есть риск уйти в занос или попасть в другую опасную ситуацию.