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29.11.2020 16:47
Рубрика: Власть

На Каспии географический диктант писали на боевых кораблях

Текст: Юрий Гаврилов

Географический диктант писали и на Каспийской флотилии. Более 100 офицеров, мичманов и около 300 моряков ее надводных кораблей проверили свои знания не только на специально подготовленных площадках и в аудиториях. Диктант шел также в кают-компаниях ракетных кораблей "Татарстан" и "Дагестан", малых ракетных и артиллерийских кораблей "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Махачкала" и "Астрахань".

Российские военные в Таджикистане писали географический диктант

Своеобразный экзамен состоял из двух частей, различающиеся по степени сложности. Первую часть (10 вопросов) базового уровня ("географический ликбез") составили на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть (30 вопросов) требовала от участников образного мышления, системной логики и эрудиции.

Для ответа на каждый вопрос отводилось от одной до трех минут. Время выполнения и сами задания демонстрировались на экране в виде слайдов с текстом и иллюстрациями. Общая продолжительность диктанта составила 45 минут.

Всего в воинских частях и соединениях Каспийской флотилии для географического диктанта организовали более 20 площадок. Его написали более 1,5 тысячи человек, в том числе офицеры, прапорщики, сержанты и рядовые контрактной службы. Свои знания по географии также проверили гражданские специалисты КФ члены семей офицеров и юнармейцы.

Напомним, что этот диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе президента РФ Владимира Путина ежегодно в течение последние шести лет. В 2017-м акция стала международной. В прошлом году диктант написали более чем в ста странах мира, а за пять лет в проекте приняли участие более миллиона человек.

Шойгу: Географический диктант расширился до 6,5 тыс. площадок в 111 странах мира
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