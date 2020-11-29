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29.11.2020 13:42
Рубрика: Власть

В ВДВ географический диктант напишут более 12 тысяч человек

Текст: Юрий Гаврилов

Военнослужащие, члены их семей, а также гражданские специалисты Воздушно-десантных войск - всего более 12 тысяч человек - участвуют в воскресенье в Международной просветительской акции "Географический диктант-2020".

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Географический диктант пройдет на 6450 площадках

По информации Минобороны РФ, на территории воинских частей, учебного центра ВДВ и образовательных учреждений этого рода войск в Рязани, Ульяновске, Туле и Омске подготовили 25 площадок для проверки географических знаний десантников. По уже сложившейся традиции пишут диктант и ветераны крылатой пехоты, а также активисты военно-патриотических организаций, студенты и школьники. Сообщается, что представители командования ВДВ сделают это в двух профильных училищах: Рязанском гвардейском воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова и в Тульском суворовском военном училище.

Проверку географических знаний в зависимости от региона и введенных ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, организовали в двух форматах: через интернет и очно. Для тех, кто предпочел второй вариант, диктант устроили на специально организованных площадках.

Напомним, что Международная просветительская акция "Географический диктант" проводится в нынешнем году в шестой раз. Впервые она состоялась в 2015-м. Спустя два года диктант стал международным - свои знания начали проверять не только жители России, но и граждане многих иностранных государств. Всего за пять лет участниками географического диктанта стали более 1 млн 300 тысяч человек.

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