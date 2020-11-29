На сайте "РГ" состоялась прямая трансляция концерта Риккардо Мути из Равенны

Это был специальный проект выдающегося маэстро в тех экстремальных обстоятельствах, в которых находится культура во время пандемии, закрывающей двери концертных залов и театров в разных странах мира. Именно поэтому Риккардо Мути во время очередного итальянского локдауна решил поддержать публику и музыкантов - в первую очередь, молодых, сыграв два концерта в пустом зале Театра Алигьери в Равенне с Молодежным оркестром Луиджи Керубини.

Эти воскресные концерты транслировались из Равенны в потоковом режиме и эксклюзивно - на сайте "Российской газеты", собрав колоссальную аудиторию: первый концерт с программой из сочинений Шуберта посмотрели 40 890 зрителей из более чем 100 стран мира. Во втором концерте маэстро исполнил музыку итальянских композиторов - Верди, Пуччини, Мартуччи, желая показать силу музыкального духа и "гения" страны, уже полтысячи лет являющейся для мира символом самой музыки. А дух Италии, по словам Мути, олицетворяет Верди, музыка которого глубоко человечна и универсальна, понятна всем. Проект маэстро воплотил, по сути, его ключевую идею, что под знаком музыки могут встречаться страны, а люди даже в сложные времена - ощущать себя вместе.

От "РГ"

"Российская газета" благодарит маэстро Риккардо Мути и Равеннский фестиваль за предоставленную возможность эксклюзивной трансляции концертов из Равенны для наших читателей.

В записи концерты Риккардо Мути доступны для просмотра на сайте: программа Шуберта - до 6 декабря, программа итальянских композиторов - до 13 декабря.