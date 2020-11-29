Названы причины смерти Шона Коннери

Названа причина смерти Шона Коннери, ушедшего из жизни 31 октября в возрасте 90 лет.

По данным портала TMZ, располагающего копией свидетельства о смерти, причинами кончины выдающегося шотландского актёра стали вызванная пневмонией дыхательная недостаточность, аритмия и преклонный возраст.

Отмечается, что Коннери умер в своём доме на Багамах в 01:30 (09:30 по московскому времени) 31 октября тихой смертью - во сне.

Кончине коллеги его преемник в образе агента 007 Пирс Броснан посвятил трогательный некролог.