Необычные версии Lada Granta. Девять лет модели

29 ноября 2011 года на Волжском автозаводе стартовало серийное производство Lada Granta. Доступный седан, разработанный на платформе Kalina, пришёл на смену ВАЗ-2107. За 9 лет Granta успела обновиться и пройти через фейслифт. Сегодня в семейство Granta входит седан, седан с приставкой Drive Active, лифтбек, хэтчбек, а также универсал и его кросс-версия. "Российская газета" вспоминает необычные модификации модели.

Granta Sport

Дорестайлинговая Lada Granta в версии Sport выпускалась в период с 2013 по 2018 годы. Всего было реализовано свыше 11 000 экземпляров. "Заряженный" седан производился по мелкосерийной технологии на мощностях предприятия Lada Sport (спортивное подразделение АвтоВАЗа) в Тольятти.

Снаружи автомобиль обладал спортивной бамперной группой, специальными боковыми порогами, спойлером на крышке багажника, оригинальными литыми колёсными дисками, насадкой выхлопной трубы.

Салон отличался более комфортными передними сиденьями с развитой боковой поддержкой. Рулевое колесо, рукоятка коробки передач и "ручник" были отделаны кожей с красной прострочкой.

Под капотом Granta Sport располагался форсированный до 118 л. с. 1,6-литровый бензиновый двигатель. Мотор работал в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль также имел специальные настройки подвески с заниженным клиренсом и задние дисковые тормоза. Машина до первой "сотни" разгонялась за 9,5 секунды.

В данный момент Granta доступна в урезанном варианте Drive Active со стандартным 106-сильным мотором, доработанной подвеской, спортивными экстерьером и интерьером.

По сведениям некоторых СМИ, АвтоВАЗ отказался от выпуска фейслифтинговой Granta Sport в связи с низким спросом и дороговизной на дорестайлинговые модификации. Кроме того, модель могла составить конкуренцию Lada Vesta Sport.

Granta WTCC

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Lada Granta с 2012 года по 2014 год (включительно) участвовала в чемпионате World Touring Car Championship (WTCC). По-настоящему гоночный болид на базе Granta заводская команда Lada Sport выпустила в сезоне 2014 года.

Тогда под изменённые правила мирового "туринга" автомобиль оснастили 380-сильным 1,6-литровым турбированным двигателем. Спортивная Granta также могла похвастать аэродинамическим расширенным обвесом, новым антикрылом сзади, дополнительными воздухозаборниками. В салоне - каркас безопасности и гоночные "ковши".

Помимо этого, за счёт облегчённой на 50 кг конструкции кузова минимальный вес машины снизился до 1150 кг. Дорожный просвет модели уменьшился на 20 мм и составил всего 60 мм, при этом легкосплавные колёсные диски увеличились с 17 до 18 дюймов.

Lada Granta WTCC "сражалась" бок о бок с Citroen C-Elysee WTCC и Honda Civic WTCC. В 2015 году Lada Granta передала эстафету перспективной Lada Vesta.

Granta CNG

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Lada Granta, работающая на бензине и сжатом природном газе (метане), была представлена ещё в 2013 году.

Двухтопливный седан оснащался 1,6-литровым двигателем ВАЗ-21127. Примечательно, что газовые баллоны размещались в нише запасного колеса. Непосредственно газовое заправочное устройство аккуратно вмонтировано рядом с горловиной бензобака. Что касается индикации уровня метана, то показания выводились на панель приборов.

Общий запас хода битопливной версии Lada Granta на одной заправке составлял около 1000 километров. Такой автомобиль позволял снизить затраты на топливо более чем в три раза.

Granta CNG так и не пошла в серию. Сроки выхода данной модели постоянно сдвигаются. В 2017 году АвтоВАЗ запустил на мощностях тольяттинского завода "АТС" производство седана Lada Vesta CNG. В 2019 году появилось семейство Largus с приставкой CNG.

Lada Granta Hybrid

Фото: скриншот с youtube.com

В 2014 году АвтоВАЗ совместно с научно-исследовательским институтом ФГУП "НАМИ" и инжиниринговой компанией Ricardo завершил испытания гибридной Lada Granta. Работы над проектом начались в 2012 году, когда российский автопроизводитель выиграл тендер Минпромторга на разработку гибридного транспортного средства.

Гибридная силовая установка Lada Granta (заводской индекс ВАЗ-21904) состояла из 1,4-литрового двигателя ВАЗ-11192Т с турбонаддувом мощностью 163 л.с., роботизированной трансмиссии, электромотора и литиево-ионных батарей. Основой для ВАЗ-11192Т послужил агрегат ВАЗ-11194.

Также были созданы следующие варианты гибридной Granta: с атмосферным двигателем объёмом 1,6 литра и газобаллонным оборудованием, а также с "атмосферником" объёмом 1,4 литра.

Lada Granta Hybrid могла двигаться как в комбинированной режиме, так и в электрическом. Запас хода на электрической тяге составлял лишь несколько десятков километров. В автомобиле предусматривалась возможность зарядки от бытовой сети.

Главное - в рамках проекта вазовцы справились с основной задачей по снижению расхода топлива. Снизить потребление топлива удалось на 21%.

В Минпромторге заявляли, что проект по созданию гибридной машины завершился успешно. АвтоВАЗ полностью выполнил условия госконтракта.

Серийное воплощение гибридной модели Lada и 1,4-литрового турбомотора до сих пор остаётся под вопросом.