Пять хитростей при замене моторного масла

Своевременная замена моторного масла - залог здоровья силового агрегата. Однако мало соблюдать регламент. Нужно еще и обеспечить полное удаление отработки, а в идеале - и оптимальную очистку силового агрегата. В нашем обзоре - самые полезные ноу-хау, позволяющие провести грамотную замену масла.

Где менять масло самому

Для успешной замены моторного масла вовсе не обязательно иметь под рукой подъемник или эстакаду. Достаточно найти яму (как вариант - на обочине или в поле или заехать передними колесами на пару кирпичей или деревянные бруски).

Подойдет и домкрат (одним колесом наезжаем на кочку, другое - домкратим), а лучше - пара домкратов - под передние площадки. В последнем случае не забудьте поставить машину на "ручник" и подложить камни или противооткатные бруски под задние колеса. В качестве тары используйте низкий и широкий тазик.

В какой момент сливать масло

При замене моторного масла делайте это только на хорошо разогретом силовом агрегате.

Почему необходимо придерживаться такой схемы, понятно - при нагревании смазка становится более текучей и, соответственно, удалится из сливного отверстия быстрее и в большем объеме, чем при сливе "на холодную".

В противном же случае при удалении холодного масла значительная часть осадка (нагар, зола, металлические частицы) останется в двигателе и смешается с уже новым маслом. Помните и о том, что прежде чем откручивать сливную пробку, следует открыть крышку маслозаливной горловины. Так вы сделаете процесс слива более эффективным.

Как открутить масляный фильтр

При смене масла вам понадобится открутить не только маслосливную пробку, но и масляный фильтр.

С последним случаются сложности, особенно если у вас нет необходимого инструмента типа специального ключа-насадки. Поэтому для начала попытайтесь открутить фильтр руками, но предварительно хорошо вытрите и руки, и корпус фильтра.

Не получилось открутить? Можно взять ремень (подойдет старый ремень ГРМ или даже брючный, обмотать им корпус фильтра, просунуть между ремнем и фильтром палку (гаечный ключ, отвертку и т.п.) и провернуть. Еще один, пусть варварский, но эффективный способ - пробить корпус фильтра отверткой или напильником и провернуть закисшую деталь с помощью этого рычага. Минусом такого решения будут почти наверняка испачканные руки.

Как удалить остатки масла после слива

Существует несколько эффективных способов более тщательной очистки двигателя от отработки. Можно использовать профессиональный шприц для откачки масла или крупный медицинский шприц с присоединенной к нему капельницей.

Трубку нужно просунуть в отверстие для масляного щупа и откачать остатки масла. Второй способ состоит в использовании компрессора и так называемого продувочного пистолета. Откручиваем крышку заливной горловины, вставляем туда ствол пистолета и вкачиваем воздух. В результате под давлением остатки отработки (примерно 500 - 700 мл) выльются из сливного отверстия.

Добавим, что в такой процедуре нет необходимости, если мотор относительно молод и масло меняли согласно регламенту. Наконец, относительно простым способом избавиться от остатков отработки после слива является поддомкрачивание передка автомобиля.

Замена масла с промывкой "пятиминуткой"

Можно поступить и так - перед заменой масла в двигатель долить так называемую "пятиминутку". Такое промывочное вещество добавляется в отработанное масло. Далее двигатель нужно запустить и дать ему поработать на холостом ходу 10 - 15 минут.

За это время присадка растворит шламовые и лаковые отложения. Затем проводится стандартная замена масла. Экспресс-промывка обеспечивает значительно большую степень очистки и сокращает количество отработанного масла в двигателе.

Минусом же такой процедуры является агрессивное воздействие "промывок" на резиновые уплотнители. Поэтому ищите качественные "пятиминутки" и не растягивайте процесс надолго.