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29.11.2020 13:01
Рубрика: Общество

Президент РАН: Академик Фортов был блестящим ученым и человеком большого мужества

Текст: Александр Емельяненков

Академик Владимир Фортов, которого сегодня утром не стало, "был не только блестящим ученым, но и человеком большого личного мужества". Об этом заявил нынешний глава РАН Александр Сергеев, откликаясь на известие о кончине своего коллеги и предшественника в должности президента Российской академии наук.

Как уже сообщала "РГ", выдающийся ученый, экс-президент РАН Владимир Евгеньевич Фортов скончался рано утром 29 ноября от последствий коронавирусной инфекции.

"Блестящий ученый, незаурядный руководитель, талантливый педагог, человек высочайших моральных принципов и большого личного мужества, он всегда был для нас примером беззаветного служения науке. Таким он и останется в нашей памяти", - приводит слова академика Сергеева пресс-служба РАН.

По его словам, Владимир Фортов возглавил Российскую академию наук в тяжелое для нее время реформирования и "самоотверженно отстаивал ее интересы на самых высоких уровнях"

- То, что наша Академия сегодня жива - это во многом его заслуга, и мы всегда будем помнить об этом, - заявил Александр Сергеев и выразил соболезнования семье и близким Владимира Фортова.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
Скончался экс-президент РАН академик Владимир Фортов

А в разговоре с нашими коллегами в ТАСС нынешний президент РАН приоткрыл обстоятельства последних дней Владимира Евгеньевича. "Все это время пандемии мы просили его вести себя осторожнее, но фатализм был ему свойственен, - рассказал Александр Сергеев. - Я с ним последний раз разговаривал по телефону, когда он в больницу попал. Он был в неплохом настроении и много по телефону общался, даже с зарубежными коллегами. Всех, говорил, сейчас лечат одинаково, одни и те же протоколы и лекарства используют. Потом у него телефон отобрали, сказали, что много нагружает себя. Спустя какое-то время он перестал отвечать на звонки. За несколько дней до смерти у него произошел инсульт".

Напомним, Владимир Фортов в 1996-97 годах был вице-премьером правительства - председателем Государственного комитета РФ по науке и технологиям. В 1997-98 годах - министр науки и технологий РФ. В 1996-2001 годах - вице-президент Российской академии наук, а 2013-2017 годах - президент РАН.

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