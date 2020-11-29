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29.11.2020 10:21
Рубрика: Общество

Скончался экс-президент РАН академик Владимир Фортов

Текст: Александр Емельяненков
Сегодня утром из Российской академии наук пришла скорбная весть: от последствий коронавирусной инфекции скончался выдающийся ученый, экс-президент РАН Владимир Евгеньевич Фортов.

По словам заместителя президента РАН Владимира Иванова, "Владимир Евгеньевич болел, у него была коронавирусная инфекция​​​. И, к несчастью, в 4.40 утра сегодня его не стало".

Академику Фортову было 74 года, в 2013-2017 годах он возглавлял в качестве президента Российскую академию наук. А в последние годы был академиком-секретарем Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН.

В начале ноября со страниц "Российской газеты" он поздравлял с 75-летием своего товарища и коллегу академика Юрия Соломонова.

А потом, уже вместе с коллегами-атомщиками, готовил Общее собрание РАН, посвященное 75-летию Атомного проекта нашей страны.

Это собрание намечено на 9 декабря. И пройдет, увы, без участия академика Фортова.

Общество Наука Общество Утраты Наука и образование РАН

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