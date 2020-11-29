Скончался экс-президент РАН академик Владимир Фортов

Сегодня утром из Российской академии наук пришла скорбная весть: от последствий коронавирусной инфекции скончался выдающийся ученый, экс-президент РАН Владимир Евгеньевич Фортов.

По словам заместителя президента РАН Владимира Иванова, "Владимир Евгеньевич болел, у него была коронавирусная инфекция​​​. И, к несчастью, в 4.40 утра сегодня его не стало".

Академику Фортову было 74 года, в 2013-2017 годах он возглавлял в качестве президента Российскую академию наук. А в последние годы был академиком-секретарем Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН.

В начале ноября со страниц "Российской газеты" он поздравлял с 75-летием своего товарища и коллегу академика Юрия Соломонова.

А потом, уже вместе с коллегами-атомщиками, готовил Общее собрание РАН, посвященное 75-летию Атомного проекта нашей страны.

Это собрание намечено на 9 декабря. И пройдет, увы, без участия академика Фортова.