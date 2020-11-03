"Тополь-М", "Булава", "Ярс" - это главные вершины, что уже за спиной академика и конструктора Юрия Соломонова, которому 3 ноября исполняется 75 лет.

За день до своего юбилея он назначает встречу журналисту "Российской газеты": утром в рабочем кабинете на Березовой аллее. То есть в Московском институте теплотехники, где остается и по сей день генеральным конструктором.

Мы в ответ: у нас по приказу - дистанционный режим, а в Москве карантинные ограничения - "65 плюс" и прочее. Не можем нарушать. Предлагаем через помощников: возьмем интервью по телефону. Можем по скайпу или в Zoom. Ничего не нарушим и время сэкономим…

Не согласился. Хотя временем больше нашего дорожит.

Такой он - ученый, конструктор, руководитель особого проектного коллектива в системе ОПК, инициатор и вдохновитель большой научно-производственной кооперации по созданию стратегических ракетных комплексов. А рядом и параллельно с этим - созданные в МИТ тактические ракетные системы для Сухопутных войск, авиации, ВМФ и Воздушно-космических сил: "Луна", "Темп-2С", "Вихрь", "Медведка" и те, о которых пока не пришло время рассказать в газете...

Юрий Соломонов во время заседания Совета при президенте РФ по науке и образованию. 2018 год. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Понятно, что над их созданием не одно десятилетие работал и продолжает работать большой коллектив ученых и конструкторов МИТа, куда выпускник МАИ Юрий Соломонов пришел молодым инженером полвека назад - в 1971-м. На разных этапах и в разном качестве участвовал в разработке легендарного комплекса "Пионер" и последующих модификаций - "Пионер-УТТХ", "Горн", "Сирена", "Скорость", "Курьер".

А в его главном активе, уже как генерального конструктора - ракетный комплекс "Тополь-М" шахтного и мобильного базирования, ракетный комплекс "Ярс" (шахтный и мобильный), испытательный ракетный комплекс "Тополь-Э", ракетный комплекс морского базирования "Булава-30" и подвижный грунтовый ракетный комплекс "Рубеж" - как перспективное развитие проекта "Ярс", но уже с новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны.

- Системы вооружения, созданные под руководством Юрия Соломонова, находятся на очень высоком уровне и полностью отвечают тем вызовам, что существуют сегодня в мире и могут возникнуть завтра, - отмечает академик-секретарь Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН Владимир Фортов. - Многочисленные испытания, которые проходили в последние годы, убедительно показали, что машины Соломонова ничуть не уступают тому, чем располагают США или кто-то иной. Это щит, который создает условия для независимого развития нашей страны.

По словам академика Фортова, который много лет и на разном уровне взаимодействует с МИТ и его генеральным конструктом, Юрий Соломонов обладает талантом сплачивать вокруг себя талантливых людей.

За общий результат работы большой кооперации всегда отвечал и отвечает генеральный конструктор - академик Юрий Соломонов. Фото: Игорь Зотин / ТАСС

- Большой коллектив работает с ним - десятки тысяч человек. И в Академии наук он пользуется авторитетом, избран членом президиума РАН. Его выступления всегда яркие, точные и не всегда лицеприятные. Бывает, что с ним не соглашаются. Но он таких ситуаций не боится: если б не было споров, не было бы прогресса.

С 1997-го по 2009 год Юрий Соломонов возглавлял Московский институт теплотехники в качестве директора и добился, чтобы на руинах советского ВПК, но уже в масштабах России как суверенного государства была создана мощная и организационно слаженная кооперация предприятий-разработчиков ракетных комплексов стратегического назначения. В 2010 году институт, имевший до этого форму ФГУП, был преобразован в открытое акционерное общество "Корпорация "МИТ", куда вошли еще восемь организаций-разработчиков и производителей ракетных систем.

В том числе Воткинский завод в Удмуртии (производство ракет "Тополь-М", Р-30 "Булава", РС-24 "Ярс", "Искандер"), машиностроительный завод "Вымпел" (Москва), ижевский мотозавод "Аксион-холдинг", научно-производственные центры "Алтай" (Бийск) и "Титан-Баррикады" (Волгоград) - они "завязаны" на компоненты ракетного топлива, производство особых композитных материалов, создание пусковых и транспортных установок для ракет, включая самоходные на базе восьмиосного шасси Минского завода колесных тягачей.

Сейчас должность Юрия Соломонова официально называется так: генеральный конструктор по разработке стратегических ракетных комплексов с твердотопливными ракетами, генеральный конструктор АО "Корпорация "Московский институт теплотехники". По данным из открытых источников, он же - генеральный конструктор ракетно-космических комплексов семейства "Старт". В апреле 2015 года за особые трудовые заслуги перед государством и народом ему присвоено звание Герой Труда Российской Федерации.

Генеральный конструктор ракетного комплекса "Тополь-М" Соломонов Ю.С., 1997 год. Фото: Юрий Набатов/ ТАСС

- В профессиональном отношении это очень информированный специалист и опытный организатор, - отметил в диалоге с "РГ" академик Владимир Фортов. - Если возникают трудности, что-то не получается с первого или второго раза - а в сложной, новаторской работе без этого не бывает, он как человек целеустремленный, позиций не сдает. И мнения своего на ходу не меняет. Напротив - способен открыто и прямо возразить большому начальнику, когда уверен в своей правоте, сделанном выборе или техническом решении. Знаю, что так бывало, и не раз. К примеру, с той же "Булавой". Руководителей, что в какой-то момент усомнились и были готовы проект свернуть, мы уже не видим, а ракету от детских болезней излечили, и она стоит на вооружении.

На этот же факт обращают внимание и в Центральном конструкторском бюро "Рубин", где спроектированы подводные ракетоносцы четвертого поколения, вооруженные "Булавой".

- Ваш вклад в создание стратегического оружия для грунтовых подвижных комплексов и новейших подводных лодок "Борей" вызывает уважение и признание коллег и специалистов, - отмечают генеральный директор "Рубина" Игорь Вильнит и его коллеги, генеральные конструкторы направлений Владимир Здорнов и Сергей Суханов. И вместе с поздравлениями выражают надежду продолжить совместную работу для укрепления обороноспособности страны.

Директор и Генеральный конструктор Московского института теплотехники академик Юрий Соломонов и исполняющий обязанности премьер-министра РФ Сергей Кириенко во время посещения Московского института теплотехники. 1998 год. Фото: Сергей Величкин/ ТАСС

В 2009-м, когда о капризах "Булавы" особенно много писали ("РГ" в том числе) Юрий Соломонов выпустил дерзкую и по существу автобиографическую книгу "Ядерная вертикаль". Очень по-разному такой шаг расценили. И только немногие поняли.

- Коллеги уважают его за деловые качества, доброжелательность, умение быстро, без волокиты вникнуть в сложные вопросы, которые находятся на стыке науки, техники и производства, - говорит академик Фортов. - Нашей ракетной отрасли повезло, что во главе очень важного направления стоит такой выдающийся ученый. С ним легко и приятно работать. Еще и потому, что он человек творческий - пишет стихи, глубоко разбирается в истории, причем весьма далекой от нас и нашего времени, это находит отражение в его поэтических книгах.

Таких сборников, добавим уже от себя, на этот день известно три: "Что было, то и будет", "Лишь тех в вожди мы выбираем" - вышли в 2017 году, а в 2018-м - "Русь на колени не поставить". На эти издания "РГ" откликалась и будет рада сообщить о новых - вместе с поздравлениями в адрес юбиляра.

России Владимир Путин и генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов на церемонии вручения золотых медалей "Герой труда РФ" в Кремле. 2015 год. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Прямая речь

Академик Георгий Рыкованов, научный руководитель Российского федерального ядерного центра ВНИИ технической физики, Герой Труда Российской Федерации:

- Жизнь свела два наших предприятия - Московский институт теплотехники и РФЯЦ-ВНИИТФ - в начале 2000-х. В те годы начиналась разработка нового морского стратегического ядерного комплекса. Конкурировали два направления - жидкостное (ГРЦ им. Макеева) и твердотопливное (МИТ). Военно-морской флот и Министерство обороны отдали предпочтение тому, что предлагал коллектив во главе с Ю.С. Соломоновым. Началась совместная работа по компоновке ядерного боеприпаса в головной части ракеты, согласование алгоритмов работы автоматики боеприпаса и комплекса, а также по многим другим направлениям, которые традиционно присутствуют в процессе совместного проектирования.

Надо ли говорить, в каком состоянии находился оборонно-промышленный комплекс после десяти лет выживания в отсутствии реальной загрузки и необходимого финансирования? Работы по морскому стратегическому комплексу объединили многие предприятия ОПК, помогли восстановить их возможности, а в целом способствовали развитию науки, технологий, общему подъему промышленного производства в России. И как это принято, за общий результат работы большой кооперации отвечал и отвечает генеральный конструктор - академик Соломонов.

Мне пришлось участвовать в испытаниях "Булавы", видеть, как Юрий Семенович радуется успешным экспериментам и тяжело переживает неудачные пуски.

Но никогда не уходит от ответственности, не теряет самообладания, оперативно стремится понять причины неудач и найти пути их преодоления. Эти качества генерального конструктора обеспечивали слаженную работу большого числа институтов, КБ и предприятий, а в конечном счете привели к созданию и постановке на боевое дежурство новейших стратегических ракетных комплексов ВМФ и РВСН.

В день 75-летия хочется пожелать Юрию Семеновичу новых свершений!

Из первых уст

Академик Юрий Соломонов о создании ПГРК "Тополь-М":

- Жизненный цикл существующих ракетных комплексов "Тополь" составляет от 10 до 15 лет, где-то он может быть продлен на более длительный срок путем пролонгации сроков эксплуатации, но процесс их морального устаревания уже необратим. Группировка МБР требует периодического обновления, исходя из жизненного цикла ракетных систем. И этот 10-15-летний цикл обновления как раз пришелся на конец 1980-х годов.

Именно тогда закладывался ракетный комплекс "Тополь-М". Определяющей была идея создания ракетного комплекса в соответствии с принципом внутривидовой унификации - как комплекс двойного базирования, шахтный и мобильный. Возможность эксплуатации ракетного комплекса (в данном случае комплекса "Тополь-М") на базе подвижной пусковой установки по аналогии с существующим ракетным комплексом "Тополь", - это направление исторически было прерогативой Московского института теплотехники.

Заместитель генерального конструктора МИТ Лев Соломонов о рождении "Булавы":

- В 1997 году под руководством генерального директора и генерального конструктора Ю.С. Соломонова МИТ выставил на конкурс разработку новой баллистической ракеты морского базирования - "Булава-30". По результатам его рассмотрения, а также рассмотрения в 1998 году конкурса аванпроектов выбор был сделан в пользу предложений МИТ. При проектировании "Булавы-30" были не только использованы достижения, реализованные в ракете "Тополь-М", но и применены уникальные конструктивно-схемные решения: например, компоновочная схема, ранее не использовавшаяся ни на одной отечественной или зарубежной ракете.

Новая морская ракета "Булава-30" в значительной степени унифицирована с ракетой "Тополь-М", однако не является ее прямой модификацией, поскольку с позиций проектирования - это принципиально разные подходы. Речь идет об унификации, во-первых, отдельных элементов комплекса, во-вторых, об унификации технологий. В БРПЛ "Булава-30" внедрены реализованные в МБР "Тополь-М" мероприятия, направленные на повышение боевой эффективности, в том числе в условиях развертывания перспективной противоракетной обороны.

Сокращенный по времени и протяженности активный (разгонный) участок траектории, а также возможность осуществления противоракетного маневра сводят к минимуму уровень потерь от воздействия ракетных перехватчиков и других средств космического эшелона ПРО, а также от средств ПРО морского и передового наземного базирования.

В 2011-2014 годах произведены пуски БРПЛ "Булава-30" с АПРК "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах" из акваторий Белого и Баренцева морей, в том числе залповый пуск двумя ракетами. Один из пусков был на максимальную дальность по акватории Тихого океана в район Гавайских островов.