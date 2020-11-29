Пушков оценил последствия убийства иранского ученого

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на ситуацию с убийством иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. По его мнению она не приведет к началу вооруженного конфликта. Ответ Ирана на произошедшее вряд ли будет демонстративным, отметил он.

- Тегеран заинтересован в возвращении США к соглашению о ядерной программе Ирана, - со ссылкой на Twitter Пушкова пишет РИА Новости. - Ясно, что убийство имело целью скачок напряженности и срыв такого сценария. Иран не даст повода для войны: именно этого ждут его враги.

В министерстве обороны Ирана подтвердили информацию о гибели физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Нападение произошло в районе города Абсар. Неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором находился ученый. От полученных ранений он умер в больнице.

Ранее сообщалось, что глава иранского МИД Джавад Зариф уже призвал международное сообщество положить конец "позорным двойным стандартам и осудить этот акт государственного террора". На сайте внешнеполитической службы ЕС появилась информация, что ЕС осуждает это убийство и считает его "уголовным преступлением, противоречащим принципу защиты прав человека, за который выступает ЕС".