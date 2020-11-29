Под Рязанью умерла пациентка, которую знакомые не отпускали в больницу

Рязанские следователи начали проверку инцидента в городе Сасово, где 44-летняя женщина скончалась, не получив вовремя медицинскую помощь.

ЧП произошло вечером 27 ноября. Жительница Сасова почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь.

Осмотрев пациентку, медики собрались забрать ее в больницу, но этому помешали находившиеся в квартире знакомые больной. Произошел конфликт, а когда женщину все же повезли на госпитализацию, она скончалась в карете скорой помощи.

- Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята медицинская документация, опрашиваются очевидцы, - уточнили в региональном следственном управлении СК.