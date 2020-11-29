В Петербурге показали "митьковское" кино и открыли выставку Шагина

В петербургском киноцентре "Родина" состоялась премьера фильма "Митьковская встреча эры милосердия". Это фантазии на тему сюжета романа братьев Вайнеров "Эра милосердия" и фильма Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя", где также есть Жеглов и Шарапов, Фокс и Манька Облигация, Груздев, Синичкина, Промокашка…

- Это "митьковское" кино, "митьковское" чудо, - говорит режиссер Дмитрий Шагин. - В этом году 40 лет, как не стало Высоцкого. Памяти Владимира Семеновича, памяти Жеглова, образа, который навсегда в наших сердцах, посвящаем наш фильм.

По словам Шагина, в фильме снимались друзья-товарищи, знающие друг друга десятилетия. "Промокашку мог сыграть только Александр Баширов, Жеглова - Вячеслав Бутусов". Художником-постановщиком стала жена Шагина Татьяна.

Заядлые киноманы и книгочеи распознают здесь немало "приветов" и цитат: из любимых фильмов "Операция "Ы" и "Гараж", из "Белого солнца пустыни", "17 мгновений весны", "Брата". "Они рождались легко, сами выплывали", - говорит Дмитрий Шагин. А колоритная пара - дядя Митяй и дядя Миняй, дворники, которые "все видят, знают и понимают" - это же гоголевские персонажи из "Мертвых душ".

Народ помогал съемкам деньгами: кто 500 рублей присылал, кто тысячу, кто-то помог пополнить реквизит (есть в картине подлинные вещи времен блокады). Всех протянувших руку помощи упомянули в финальных титрах.

Кентавренок стал "митьком"

В фойе "Родины" прохаживались актеры, снявшиеся в фильме, фотографировались со зрителями. Пришли друзья "митьков". Членов съемочной группы на премьере было немало, но не смогли присутствовать: Вячеслав Бутусов (творческая командировка в Москву), Олег Гаркуша (творческий вечер в Великом Новгороде), Татьяна Колганова (спектакль)…

"Митьки", естественно, в тельняшках и в защитных масках им под стать - "тельняшеских". Затем прошла необычная акция. Торжественно - под гром аплодисментов и вспышки камер, с криками "ура!" - посвятили в "митьки" "мальчика-кентавренка". Надели на него тельняшку с надписью "Митьки" ("Ручная работа. Как у меня", - прокомментировал Шагин). На парадной лестнице у входа в "Родину" и Дом кино, как известно, зрителей встречает скульптура "Мальчик-кентавр" (памятник создал в 2003 году по рисунку Нади Рушевой скульптор Дмитрий Пахомов).

Фото: Сергей Николаев/РГ

Прямая речь

Александр Ильющенко (группа "Митьки"), исполнитель роли Шарапова:

- Наш Шарапов другой. Он переезжает в Ленинград, у него семья - жена, ребенок. Легендарный фильм с Высоцким и Конкиным я знаю, конечно, и перед съемками пересматривал его. Сыграть Шарапова - это колоссальная ответственность, с одной стороны. Но с другой - у нас же митьковская версия, митьковские фантазии. На свои актерские способности я не рассчитывал - ведь я не актер. Помогала вся съемочная группа, и играть мне здесь не приходилось. От Дмитрия Владимировича, режиссера, не было установок: "Саша, ты Шарапов, давай играй!" Он задавал мне определенное настроение: уставший, сонный, веселый… И все.

Наталия Фиссон ("Комик-Трест"), исполнительница роли Маньки Облигации:

- С "митьками" я снималась уже не первый раз, с Митей Шагиным у нас давняя история: в 1990 году на "Ленфильме" режиссер Сергей Винокуров снимал "Историю одной провокации", Шагин играл моего мужа, скульптора.

В фильме Говорухина "Место встречи изменить нельзя" меня так восхищали все роли, и я никогда не думала, что когда-то кого-нибудь там могу сыграть! Практически во всех героев была влюблена. Весь коллектив "Комик-Треста" снялся в митьковской версии (и Игорь Сладкевич, у него тут несколько ролей, и Илья Старосельский - в роли Топоркова), мы поддержали Митю - на добровольных началах, не за деньги.

Игорь Сладкевич ("Комик-Трест"), исполнитель нескольких ролей:

- Сценарий у нас, конечно, был, его писали Андрей Кузьмин и Митя Шагин, но по ходу дела что-то придумывалось, прибавлялись сцены. Я сначала играл ноги, торс Жеглова, потому что не станем же мы Славу Бутусова на проходящие моменты вызывать. Играл дворника дядю Миняя и Груздева, потом прописали роль чудаковатого ученого Генриха Францевича. Я предлагал Мите: давай сыграю еще и женщину какую-нибудь. Но решили не утяжелять картину.

Как перевоплощался? У меня работа такая, 20 лет этим занимаюсь. Выйду на сцену, допустим, горбуном, а через несколько минут - совсем другой персонаж, уже во фраке, затем - клоун, дальше - женщина… А в нашем третьем фильме, который сейчас снимаем, я играю, помимо трех своих персонажей, еще и мальчика- пионера.

Фото: Сергей Николаев/РГ

"Митьки на "Родине"

В фойе киноцентра открыли выставку, назвали которую, как и премьеру - "Митьки на "Родине", поскольку "Родина" - сердце нашего Питера". Посмотреть ее можно будет до 15 декабря.

Представлено 16 картин Дмитрия Шагина, среди которых "Митьки никого не хотят победить!", "Митьки пишут письмо…", "Петр I награждает Митька жетоном на право ношения бороды". А еще два коллажа Татьяны Шагиной: "Дык" и "Козыряй".

- Дык - это митьковское многозначное выражение, может обозначать разные эмоции: удивление, негодование, радость… Оно описано в книге Владимира Шинкарёва "Митьки", - поясняет для непосвященных художник. - А коллаж "Козыряй" посвящен Козьме Пруткову.

К слову

Как сказала директор картины Татьяна Кондакова, в 2021 году у "Митьковской встречи эры милосердия" будет прокат, надеются и на участие в кинофестивалях. Сейчас Дмитрий Шагин снимает третий фильм про дядю Митяя и дядю Миняя.