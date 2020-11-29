В минувшую пятницу в редакцию батайской газеты "Вперед" нагрянули представители правоохранительных структур. Каких именно, никто докладывать взбудораженному коллективу не стал. Поскольку Батайск - город маленький, в прибывших узнали двух участковых, а также двух работников из соседнего здания. Видимо, это были понятые. Главные же лица, в аккуратных костюмах, остались неопознанными.

Все вопросы журналистов оставались без внимания. От них требовалось продолжать работать, при этом визитеры производили выемку документов, копировали личные дела сотрудников с адресами, их детьми и школами, собирали объяснительные по роду работы в редакции, предупреждали "далеко не уходить - будут опрашивать". "Атмосфера была такая, что мы все чувствовали себя преступниками", - сказала одна из журналисток издания. Юриста и адвоката попросили вон, пригрозив вызовом полиции. Главного бухгалтера, которая находится на больничном, настойчиво пригласили прибыть в редакцию. Несмотря на температуру 38 градусов, Екатерина Авакова приехала и отдала ключ от бухгалтерии и пароль от своего компьютера.

Напомним, Елену Пивоварову, главного редактора городской газеты "Вперед", славившейся смелой и бойкой редакционной политикой, уволили в мгновение ока в разгар рабочего дня - безо всякого объяснения причин. "Российская газета" рассказала об этом чуть больше недели назад. Никто из "увольняющих" не вспомнил, что год назад Елена Пивоварова вошла в десятку лучших редакторов России, что журналисты издания с завидным постоянством становятся лауреатами профессиональных конкурсов, а газета отвечает запросам читателей и защищает их интересы.

Опальный редактор готовит иск в суд о защите чести и деловой репутации, а также восстановлении на работе. Ее интересы представляют адвокаты областной коллегии адвокатов №2 и юристы общественного объединения "За правду". Тем временем журналистское сообщество и город Батайск бурлят, соцсети полнятся комментариями и слухами, порой диаметрально противоположными.

Кто инициатор этой новой проверки и какой компромат на опального редактора пытаются найти в редакции газеты "Вперед"? Присвоенную служебную машину - которой она практически не пользовалась, поскольку живет рядом с редакцией? "Мертвые души" - это в газете, где имя каждого журналиста на слуху и на виду? А может, уворованные 20 миллионов, притом что газета сегодня - предприятие не доходное, расходы съедают почти все доходы; а субсидия от государства не составляет и пятой части этой опубликованной досужими обвинителями - заметим, без суда и следствия - суммы?

В правительстве региона резонно заметили, что газета "Вперед" - муниципальное издание и в ответе за него администрация Батайска. Мэр города, которому звоним уже на мобильный номер, трубку не берет. Его зам Роман Волошин сообщил, что сам только вышел из отпуска, ситуацией не владеет, официального запроса "РГ" о причинах увольнения главреда не видел - но обязательно найдет его и даст исчерпывающий ответ. На вопрос, вышел ли из отпуска городской глава, сказал: "Болеет". Спустя неделю ответ нам так и не поступил.

Между тем Контрольно-счетная палата Батайска оказалась намного оперативнее. Уже на следующий день после увольнения Пивоваровой начала проверку финансово-экономической деятельности СМИ. Интересно, почему она началась именно сейчас? Если понадобились основания для увольнения главреда - то ведь вначале их находят, а потом увольняют?!

- Мы многократно проходили проверки. Из-за публикаций нас с пристрастием проверяли в 2006, 2014 и 2017 годах с передачей актов в прокуратуру. Прокуратура ничего предосудительного в моих действиях не нашла, - рассказывает Елена Пивоварова. - Издание проходило ежегодный аудит - ведь это своего рода форма отчетности перед учредителем.

А в январе 2020 года МУП прекратил свое существование в связи с планом приватизации имущества города Батайск, сотрудники редакции были уволены из него, и решением единственного учредителя образовано ООО "БИА "Вперед" с единственным владельцем муниципалитетом в лице комитета по управлению имуществом. Перед ликвидацией МУП и подписанием передаточных актов предприятие прошло обязательный аудит, назначенный учредителем.

- Аудит - это полная финансовая проверка, - говорит руководитель общественного объединения "За правду", юрист Юрий Мезинов. - Совершенно непонятно, что пытаются перепроверить теперь. Так можно "выйти" на самих себя, свои огрехи: каждый год проводили проверку и не находили ничего, а тут вдруг найдут?

По словам юриста, удивительна и вся подоплека организации проверки. Если изучить официальный сайт КСП Батайска, то окажется, что в плане работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год, утвержденном в декабре 2019 года, ООО "БИА "Вперед" не было, - как, впрочем, и самого ООО, ведь оно появилось только в январе следующего года (и, кстати, коммерческие предприятия первый год существования проверкам не подлежат). Приказ о внесении изменений в План появился ровно на следующий после увольнения Пивоваровой день 13 ноября, когда была уволена главный редактор.

- И снова путаница: глава КСП города Алексей Овсюков сообщает нам, что проверка - внеплановая. Тогда зачем ее вносят в План? - говорит юрист. - Основанием для внеплановых контрольных мероприятий должны быть поручение гордумы, предложение и запрос председателя Батайской гордумы - главы города Батайска.

Председатель Игорь Любченко подтвердил, что такое предложение выдвигал.

Однако: "по закону, проверка ООО не входит в компетенцию КСП, данное ведомство должно проверять бюджетные организации либо контракты, связанные с расходованием бюджетных средств. Газета - организация не бюджетная и государственные деньги не имеет. Проверять ее может учредитель, и то только после окончания финансового года, - отметил юрист Юрий Мезинов. - Тем не менее КСП потребовало от ООО не только документы, касающиеся бюджетной сферы, но все, касающееся зарплаты сотрудников, акты сверок с контрагентами и не только за период с 2017 года. Любченко ссылается на правомочность КСП проверки "также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности города Батайска".

"Но БИА "Вперед", - уточняет Мезинов, - не использует имущество, находящееся в муниципальной собственности, - это записано у него в уставе. И все вопросы КСП может адресовать комитету по управлению имуществом города".

В ответе на официальный запрос газеты руководитель КСП сообщает, что о начале проверки уведомлен глава издания. А скажите, что до этой проверки занявшему кресло ровно 13 ноября новому редактору газеты, которая не может отвечать за все, что происходило до нее? А прежний-то редактор уволен!

"Любая проверка делается при руководителе и бухгалтере, чья работа проверяется. А тут уволили редактора, вынудили бухгалтера написать заявление об увольнении. Представьте, что можно "напроверять", если влезть в документы в отсутствие проверяемых! - возмущена председатель регионального Союза журналистов Вера Южанская. - По регламенту КСП должно проверять только и исключительно расходование бюджетных денег. А сейчас они пытаются накопать хоть что-то, превышая тем самым полномочия.

- Кстати, - заметил юрист, - на сайте КСП я обратил внимание, что в графе "Антикоррупционная деятельность" в отчетах по доходам за 2019 год на самом деле содержатся сведения за 2018-й. Возможно, это опечатка, но не слишком щепетильно здесь относятся к требованиям закона.

Государство пытается защитить любое предприятие от противоправных действий со стороны государственных или муниципальных структур. Поэтому в России действует обязательная процедура предварительного уведомления предпринимателей о предстоящей проверке надзорными и контролирующими органами, также существует законодательный запрет на проведение плановых проверок субъектов предпринимательства в течение трех лет с момента их государственной регистрации.

- Напомним и еще про одно актуальное ограничение на проведение проверок из-за пандемии COVID-19, - добавил юрист. На сайте самой батайской КСП размещено объявление: "…приняты меры по дистанционному взаимодействию с проверяемыми организациями". Так насколько вообще законна затеянная проверка и почему в момент визита сотрудников КСП в редакции газеты вдруг были выключены видеокамеры?"

Синдром "маленьких людей" проявляется снова. Приказано - они выполняют. Велено найти - найдут?

От редакции

В соответствии с законом о СМИ редакция "Российской газеты" просит областную прокуратуру проверить законность увольнения редактора газеты. А также законность проверки местной Контрольно-счетной палаты, которую проводят в редакции газеты "Вперед". Для такой проверки должны быть официальные основания, изложенные в письменном виде. Секретными такие причины не являются, поэтому редакция просит сообщить, чье это было распоряжение - с именем , фамилией и должностью. Также просим проверить законность действий местных правоохранителей. Проводить выемку документов и опросы - допросы сотрудников можно по закону исключительно, если есть конкретное уголовное дело. Просим проверить , какое подразделение правоохранителей посетило редакцию. И на каком основании.

Тем временем

Союз журналистов России написал обращение к губернатору региона Василию Голубеву с просьбой обратить внимание на ситуацию, связанную с увольнением главреда. Председатель профессионального союза Владимир Соловьев сообщил "РГ", что следит за развитием событий. "Все должно происходить в рамках закона. Если окажется, что обвинения, которые сейчас выдвигаются против Пивоваровой, незаконны, будем подключать Центр правовой информации", - сказал он.

Глава Ростовского отделения СЖ Вера Южанская также подписала письмо губернатору: "Это - грубая ошибка! За отличную работу увольнять нельзя! Получается, что властям Батайска не нужна газета, которая работает на благо города, его горожан, строит гражданское общество? … Вам уже приходилось спасать редакторов городских и районных газет от необоснованных увольнений. Мы очень хорошо это помним и знаем: вы не допустите несправедливости и не дадите вредить делу. Увольнение Елены Пивоваровой - во вред Ростовской области, городу Батайску и отечественной журналистике".

Пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова ответила на наш запрос: "Губернатор читает все критические статьи и, конечно, отреагировал на публикацию "Маленькие люди" в "Российской газете". Не сомневаюсь, что он внимательно разберется в ситуации".