Сборная России разгромила Эстонию в квалификации Евробаскета

Сборная России провела первый из двух ноябрьских матчей квалификации Евробаскета в условиях таллиннского "пузыря". Подопечные Сергея Базаревича разгромили хозяев паркета со счетом 84:56.

Вряд ли кто сомневается в превосходстве наших баскетболистов над эстонцами в классе, но ждать легкой прогулки на арене "Саку Суурхааль" не стоило по ряду объективных причин. Во-первых, тренерскому штабу не удалось собрать оптимальный состав. Во-вторых, тренировочный процесс в преддверии игры фактически был сорван. Из-за сомнительных анализов двух членов сборной России (которые впоследствии не подтвердились), доступ к тренировкам в зале наши получили только через 38 часов после прибытия в Таллинн.

Отрадно, что все это никак не отразилось на игре российской дружины. Парни сразу взяли происходящее под контроль и ни разу не дали сопернику даже помечтать о положительном результате. Ключом к успеху стала выдающаяся реализация трехочковых. Процент точных бросков из-за дуги составил 52 процентов, а всего издали россияне попали 19 раз. Это новый рекорд нашей сборной в официальных матчах. Предыдущий был установлен 11 лет назад на Евробаскете-2009, когда наши забросили 16 трехочковых.

Особенно у победителей старался Евгений Бабурин, на счету которого пять "трех". Он же с 19 очками стал самым результативным игроком матча.

- Так получилось, что у нас много хороших снайперов, мы делали открытые броски, и это не было чем-то сверхъестественным, с одной ноги, через человека. Попали свои броски, которые и должны попадать во всех играх, - объяснил феноменальную точность сборной сам Евгений.

Это на пресс-конференции подтвердил и главный тренер нашей команды Сергей Базаревич.

- Каждый тренер мечтает о балансе в игре, - признался Сергей Валерианович. - Конечно, мы не планировали выбросить столько "трех", но если защита соперника позволяет, то почему бы нет. Ребята сделали хорошую работу: перед игрой мы говорили о том, чтобы заносить мяч внутрь, а потом отдавать его на периметр и это сработало. Ребята знали, откуда ждать помощь и, возможно, поэтому у нас было так много реализованных трехочковых. Я также очень доволен количеством результативных передач, их также 19. Значит, мы действительно хорошо двигали мяч. Думаю, это был ключевой момент.

В матче с Эстонией у нашей сборной было еще несколько историй, заслуживающих внимания. Во-первых, титул капитана получил Андрей Воронцевич, который несмотря на стартовавший сезон, все еще не нашел себе новую команду. Нехватка игровой практики не помешала ветерану провести яркий матч (15 очков + 6 подборов + 5 передач).

- Чувствовал себя уверенно и комфортно, - сказал Андрей после игры. - Я поддерживал форму все лето. Кроме того, на протяжении месяца мы с Евгением Валиевым тренировались с Сергеем Валериановичем. Может, мы не в лучшей своей форме, но точно в хорошей. Старались выложиться на все сто. Для нас это была отличная возможность себя показать.

А Базаревич добавил, что "не было никаких сомнений насчет включения его в состав. Были разговоры, зачем нужен игрок без клуба и т.д и т.п. Но мы доверяем нашим парням и верим в Андрея. Он хороший игрок и его ситуация - временная. Он отплатил нам сторицей".

Еще один момент, дебют за сборную 22-летнего армейца Андрея Лопатина. За 21 минуту парень набрал восемь баллов - для первого раза вполне.

- Он определенно талантливый, и мы это знаем, - подчеркнул Базаревич. - Он готовился с нами к ЧМ-2019, но, к сожалению, получил травму и выбыл из команды. В ЦСКА он получает не так много времени, но доказал, что может играть. И это очень хорошо для нас. У нас не так много талантов, и он один из них. Рады, что он хорошо дебютировал за команду.

Следующий матч сборная России проведет против Италии в понедельник, 30 ноября. Кстати, наш предстоящий соперник сегодня должен был встретиться с Северной Македонией, но из-за вспышки коронавируса у балканцев, игра была отложена.

Отметим, что благодаря победе команда Сергея Базаревича вышла в лидеры группы "В" с пятью очками (2 победы- 1 поражение). По четыре очка у Италии (2-0) и Эстонии (1-2). Два очка у македонцев (0-2). Напомним, за победу начисляются два балла, в случае поражения - один. Для выхода в финальную часть Евробаскета необходимо войти в число трех лучших в своем квартете. Поскольку сборная Италии на правах одного из хозяев предстоящего турнира путевку получит автоматически, россиянам в своей группе достаточно опередить либо Эстонию, либо Северную Македонию.

В пятницу и субботу состоялись еще несколько отборочных матчей Евробаскета. Не обошлось без неожиданностей. Так сборная Литвы не смогла справиться с Данией - 76:80, а еще один флагман европейского баскетбола Сербия уступила Швейцарии - 90:92. Наконец, действующий чемпион мира, сборная Испании проиграла израильтянам - 87:95.