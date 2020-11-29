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29.11.2020 14:30
Рубрика: Общество

Шойгу: Географический диктант расширился до 6,5 тыс. площадок в 111 странах мира

Текст: Юрий Гаврилов
Министр обороны РФ и президент Русского географического общества Сергей Шойгу считает, что благодаря ежегодно проводимому географическому диктанту, все больше граждан различных государств мира интересуются историей нашей страны.

"Каждый год мы подводим итоги - лучше стали знать географию в нашей стране, больше стран знает о России. У нас несколько показателей, по которым мы оцениваем, насколько больше людей в мире стало интересоваться не только географией нашей страны, но и ее историей, ее природой, ее людьми", - сказал Шойгу перед тем, как сесть за написание диктанта.

Фото: предоставлено РГО
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Президент РГО привел такую статистику. За несколько лет географический диктант расширился с 200 площадок в России до более 6,5 тысячи в 111 странах. Он поблагодарил участников акции за то, что, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, у них не пропало желание участвовать в диктанте.

Напомним, что Международная просветительская акция "Географический диктант" проводится в нынешнем году в шестой раз. Впервые она состоялась в 2015-м. Спустя два года диктант стал международным - свои знания начали проверять не только жители России, но и граждане многих иностранных государств. Всего за пять лет участниками географического диктанта стали более 1 млн 300 тысяч человек.

Проверку географических знаний в зависимости от региона и введенных ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, в это воскресенье организовали в двух форматах: через интернет и очно. Для тех, кто предпочел второй вариант, диктант устроили на специально организованных площадках.

Общество Образование РГ-Видео РГ-Фото

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