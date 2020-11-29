Сколько стоит эксклюзивность: выгодны ли специальные версии Lada

АвтоВАЗ осенью 2020 года вывел на российский автомобильный рынок специальные версии своих моделей. В продаже появились Largus Cross Quest, Granta Cross Quest, Vesta Cross Black, Xray Cross Black и Lada 4x4 Urban Black. "Российская газета" решила выяснить, насколько выгодны эксклюзивные Lada.

Largus Cross Quest

Пятиместный Largus Cross Quest стоит 851 900 рублей, семиместный вариант 874 900 рублей. По сравнению с люксовой комплектацией модели доплата за спецверсию составляет ощутимые 46 000 рублей.

За эту сумму "вседорожный" универсал получил оригинальные 16-дюймовые колёсные диски, чёрные корпуса наружных зеркал, шильдики Quest, дополнительную шумо- и виброизоляцию. Салон доработан за счёт передних сидений от Xray Cross с усиленной боковой поддержкой, трёхступенчатого подогрева, кожаного рулевого колеса, накладок на порогах.

Автомобиль оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л. с. и 5-ступенчатой механической КП.

Granta Cross Quest

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Универсал повышенной проходимости Granta Cross Quest предлагается исключительно с 5-ступенчатой "механикой" и "атмосферниками" мощностью 87 л. с. и 106 л. с.

Стоимость первого варианта - 645 900 рублей, стоимость второго - 660 900 рублей. Исполнение Comfort с аналогичными силовыми агрегатами стоит 623 900 рублей и 638 900 рублей соответственно.

За доплату в разумные 22 000 рублей спецверсия может похвастать крышей, рейлингами, 15-дюймовыми литыми дисками и боковыми зеркалами чёрного цвета, а также комбинированной обивкой кресел с логотипом серии Quest. В оборудование входит задний парктроник, подогрев лобового стекла, резиновый коврик багажного отделения и две багажных сетки.

Vesta Cross Black

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Седан Vesta Cross Black с механической коробкой передач стоит 849 900 рублей, с бесступенчатой автоматической трансмиссией 934 900 рублей.

Стоимость схожей Vesta SW Cross составляет 890 900 и 975 900 рублей соответственно. Двигатели - 106-сильный ВАЗ-21129 или 113-сильный Renault H4Mk.

Спецверсия обладает чёрной крышей, чёрными корпусами наружных зеркал, двухцветными 17-дюймовыми колёсными дисками и шильдиками с названием эксклюзивной серии. Салон имеет чёрную отделку сидений и потолка. Black создан на базе комплектации Comfort. Доступен "зимний" пакет с подогревом лобового стекла, передних кресел и рулевого колеса. Доплата за нововведения составляет всего 35 000 рублей.

Xray Cross Black

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Высокий хэтчбек Xray Cross с приставкой Black отличает чёрная крыша, такие же зеркала заднего вида, а также двухцветные колёсные диски на 17 дюймов, шильдики Black.

Во внутреннем убранстве обивка потолка и обивка кресел выполнены в чёрном цвете. Помимо этого, в 8-дюймовую мультимедийную систему установлена платформа "Яндекс.Авто".

Xray Cross Black базируется на исполнении Comfort. Модель на выбор оснащается следующими силовыми агрегатами: ВАЗ-21179 объёмом 1,8 литра мощностью 122 л. с. и МТ (927 900 рублей), Renault H4Mk объёмом 1,6 литра мощностью 113 л. с. и АТ (987 900 рублей). Доплата за спецверсию составляет внушительные 46 000 рублей.

Lada 4x4 Urban Black

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Lada 4x4 Urban в люксе стоит 657 900 рублей. Стоимость внедорожника в спецверсии Black - 666 900 рублей. Выходит, что доплата составляет скромные 9 000 рублей.

Зато Lada 4x4 Urban в лимитированной серии отличает шильдики на передних крыльях, чёрная окраска 16-дюймовых легкосплавных колёсных дисков. Интерьер обзавёлся чёрной отделкой потолка и сидений.

Под капотом автомобиля располагается 1,7-литровый 83-сильный бензиновый двигатель. Мотор агрегатируется с 5-ступенчатой "ручкой". Машина также оснащается постоянным полным приводом, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

Что в итоге?

Выходит, что российский производитель предложил расширенные версии своих автомобилей за умеренные деньги. Ведь если подобные аксессуары и стилистические решения внедрять в сторонних ателье и сервисах или у официального дилера по отдельности, то это окажется точно дороже, чем доработанные машины уже с завода. По данным АвтоВАЗа, выгода только на пакеты опций в эксклюзивных Lada составляет от 20% до 26% в зависимости от модели.