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Рубрика: В мире

Страны ЕС ослабляют ограничения в преддверии Рождества

Текст: Максим Макарычев
Несколько стран ЕС в субботу объявили, что их коронавирусные ограничения будут смягчены в предрождественский период по причине уменьшения количества новых случаев заражения, сообщает немецкое издание Tagesschau.
Фото: AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT Фото: AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT
Фото: AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT

В Бельгии, благодаря сокращающемуся числу заболевших, магазины так называемого второстепенного значения, могут повторно открыться при определенных условиях со следующей недели, информирует новостное агентство Belga. Об этом сообщил премьер-министр Александр Де Кроо. Однако меры в отношении групповых собраний по-прежнему останутся строгими. 24 и 25 декабря одинокие люди в Бельгии смогут пригласить в гости не более двух человек в свои квартиры и дома, пояснил Де Кроо. Бельгийский премьер-министр посоветовал согражданам воздержаться от поездок в "красные зоны" за границу и объявил о проверках на бельгийской границе, чтобы убедиться, заполнили ли путешественники необходимую форму. Затем надзорные органы будут проводить выборочные проверки, чтобы определить, соблюдается ли вернувшимися в страну бельгийцами требуемый двухнедельный период карантина.

Фото: AFP/Tolga AKMEN
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В пятницу во Франции было зарегистрировано 12 450 новых случаев заражения. По данным представителей органов здравоохранения, страна уже пережила пик новых инфекций во время второй волны пандемии. В начале ноября в отдельные дни фиксировалось более 60 тысяч случаев инфицирования. В стране с населением 67 миллионов человек с момента начала пандемии умерли более 51 900 человек. Меры по смягчению последствий пандемии уже вступили во Франции в силу в субботу утром. Магазины, которые не являются жизненно важными, могут снова открывать свои двери при определенных условиях, как и в Бельгии, а гражданам разрешается оставаться на улице дольше, чем раньше, для прогулок и занятий спортом. На каждого покупателя предусмотрено пространство около восьми квадратных метров торговой площади. В Пятой республике открылись парикмахерские, что привело к огромным очередям в них. Мессы в церквях могут проводиться снова с максимум 30 верующими. Библиотеки и архивы также могут открыться для посетителей. Однако, как и прежде, выходить из дома разрешается только по уважительным причинам. При себе необходимо иметь сертификат, свидетельствующий, что его обладатель не болеет COVID-19. Президент Франции Макрон пообещал заменить ограничительные меры ночным комендантским часом с середины декабря в случае снижения количества заражений менее пяти тысяч в сутки.

С воскресенья правительство Италии намерено заменить три "красных зоны", которые до сих пор особенно пострадали от коронавируса, "оранжевыми зонами", заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца. С воскресенья жители этих трех регионов - Ломбардии, Пьемонт и Калабрия - смогут свободно передвигаться по своему району с 05.00 до 22.00. Им также разрешено ездить в пределах своего населенного пункта, например, чтобы пойти на работу, к врачу или отвести своих детей в школу. Торговым центрам также разрешено открыться в этих регионах. Вместе с тем бары, рестораны и пекарни по-прежнему должны оставаться закрытыми. Согласно указу, долина Аоста, регион Больцано, Тоскана, Абруццо и Кампания по-прежнему считаются "красными зонами". В этих регионах людям разрешается покидать свои дома только при определенных условиях. В Италии в пятницу зарегистрировано 35 467 новых случаев заражения. Для сравнения, в Германии за последние несколько дней регистрируется в среднем около 15 тысяч случаев инфицирования ежедневно.

Правительство Ирландии намерено разрешить большему количеству компаний и учреждений возобновить работу до Рождества. С 1 декабря магазины, музеи, галереи и библиотеки будут открыты с соблюдением правил социального дистанцирования и гигиены. С 4 декабря снова могут работать рестораны и бары, предлагающие еду. Однако бары, в которых подают только напитки, останутся закрытыми. На рождественский период запланированы дальнейшие послабления: с 18 декабря по 6 января снова станут возможными поездки и встречи жителей трех соседних домашних хозяйств. В течение последних шести недель в Ирландии соблюдались строгие меры изоляции, и многие магазины и учреждения были закрыты. Жители также были ограничены перемещением в радиусе пяти километров от места проживания.

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