Новости

Врач назвала условие для лечения коронавируса дома 02:14
В ВОЗ сообщили о рекордном числе заболевших коронавирусом за сутки 01:21
Захарова указала Берлину на невозможность говорить с РФ с позиции силы 00:24
Подросток из США имеет 100 миллионов фанатов в интернете 28.11.2020
Загитова выступила на открытии катка на Красной площади 28.11.2020
За сутки под защитой миротворцев РФ в Карабах вернулись 2 115 беженцев 28.11.2020
В "Зените" рассказали о травме Дзюбы 28.11.2020
Хет-трик Полоза помог "Ростову" разгромить "Динамо" в матче РПЛ 28.11.2020
На Красной площади столицы открылся 15-й сезон ГУМ-катка 28.11.2020
Минобороны сообщило о 4 тысячах 160 военнослужащих с коронавирусом 28.11.2020
В РПЦ предложили создать "ООН для верующих" 28.11.2020
Мединский заявил, что фильм о генерале Котляревском выйдет на ТВ 28.11.2020
Песков назвал возможного представителя РФ на инаугурации главы США 28.11.2020
Американскую вакцину от COVID начали развозить по странам еще до регистрации 28.11.2020
Парк "Остров мечты" могут закрыть из-за ковидных нарушений 28.11.2020
Вирер выиграла индивидуальную гонку в Кантиолахти 28.11.2020
Песков не исключил хоккейного матча с участием Путина на Красной площади 28.11.2020
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна 28.11.2020
"Химки" нанесли поражение "Краснодару" в 16-м туре РПЛ 28.11.2020
Британцев накормят витамином D 28.11.2020
Верховный лидер Ирана поклялся отомстить Израилю за убийство ученого 28.11.2020
В Берлине мошенники штрафовали людей за нарушение карантина 28.11.2020
Дзюба получил травму в матче против "Арсенала" 28.11.2020
Червоткин и Большунов стали призерами этапа Кубка мира в Финляндии 28.11.2020
Аварийно севший в Новосибирске Ан-124 эвакуировали на парковку 28.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео
Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
29.11.2020 02:14
Рубрика: Общество

Врач назвала условие для лечения коронавируса дома

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Даже при бессимптомном течении коронавирусной инфекции пациенту может потребоваться госпитализация. А главной опасностью, сопряженной с COVID-19, остается пневмония. Об этом рассказала пульмонолог Анна Власова.

Фото: iStock
Иммунолог посоветовал переболевшим коронавирусом йоговское дыхание

"Лечиться дома можно только в случае одностороннего поражения легких, но при условии, что пациент находится под пристальным контролем медиков. Двустороннее поражение легких может привести к стремительному развитию острого респираторного дистресс-синдрома, при котором человеку понадобится аппарат искусственной вентиляции легких", - цитирует эксперта "Вечерняя Москва".

В Минздраве ранее утвердили новые правила лечения пациентов с коронавирусом на дому. Остаться дома при получении положительного теста на COVID-19 можно, если в семье есть возможность выделить заболевшему отдельную комнату.

Кроме того, пациент должен дать согласие выполнять правила самоизоляции и соблюдать все предписания врача. Госпитализации подлежат больные, живущие в общежитиях, а также в квартирах совместно с людьми пожилого возраста или имеющими хронические заболевания, входящими в группу риска по тяжелому течению COVID-19.

Общество Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин может пообщаться с судьями КС по видеосвязи
Российский Су-27 перехватил над Черным морем самолет-разведчик США
За сутки в России подтверждено 27 100 случаев COVID-19 в 85 регионах
В России упрощается процедура оформления пособия на детей от 3 до 7 лет
Роскомнадзор призвал компании переходить на отечественные площадки
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов