Врач назвала условие для лечения коронавируса дома

Даже при бессимптомном течении коронавирусной инфекции пациенту может потребоваться госпитализация. А главной опасностью, сопряженной с COVID-19, остается пневмония. Об этом рассказала пульмонолог Анна Власова.

"Лечиться дома можно только в случае одностороннего поражения легких, но при условии, что пациент находится под пристальным контролем медиков. Двустороннее поражение легких может привести к стремительному развитию острого респираторного дистресс-синдрома, при котором человеку понадобится аппарат искусственной вентиляции легких", - цитирует эксперта "Вечерняя Москва".

В Минздраве ранее утвердили новые правила лечения пациентов с коронавирусом на дому. Остаться дома при получении положительного теста на COVID-19 можно, если в семье есть возможность выделить заболевшему отдельную комнату.

Кроме того, пациент должен дать согласие выполнять правила самоизоляции и соблюдать все предписания врача. Госпитализации подлежат больные, живущие в общежитиях, а также в квартирах совместно с людьми пожилого возраста или имеющими хронические заболевания, входящими в группу риска по тяжелому течению COVID-19.