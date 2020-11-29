Врача Марадоны обвиняют в смерти легендарного футболиста

Врача Леопольдо Луке заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному. Расследование против него начали на основании показаний дочерей Диего Армандо, поставившими под сомнения действия медика.

Суд выдал разрешение на проведение обыска в доме Луке. В ходе оперативных действия были изъята история болезни Марадоны. Ранее адвокат Диего Армандо Матиас Морда подчеркнул, что намерен добиваться расследования обстоятельств смерти чемпиона мира-1986 из-за подозрений, что медицинская помощь не была оказана Марадоне вовремя и должным образом.

Напомним, Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, приведшая к отеку легких.