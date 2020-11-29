Выбираем тормозные колодки: как отличить качественные детали от ширпотреба

Замена деталей тормозной системы - регламентная процедура, которую каждый автомобилист выполняет с завидной регулярностью в силу больших ежедневных нагрузок, а значит достаточно быстрого износа. Главной изнашиваемой запчастью являются, конечно, тормозные колодки. Однако эта недорогая деталь порой может доставить немало хлопот: скрипы, шумы, биения и поцарапанные тормозные диски - чаще всего признак некачественного продукта. А как выбрать добротные и одновременно недорогие колодки? На самом деле несколько верных признаков качества имеются.

Еще не так давно производством тормозных колодок занимался относительно ограниченный круг мировых производителей, так что выбрать можно было между оригинальной продукцией и десятком уважаемых брендов, которые более-менее следили за качеством вне зависимости от того, в какой стране находился завод. Собственно, так остается до сих пор: компании Bosch, TRW, Brembo, Textar и прочие гранды держат марку, только стоят соответствующих денег, да и нередко подделываются.

Однако тренд к сегодняшнему дню все-таки заметно изменился: в магазинах запчастей для каждой модели автомобиля предлагается на выбор море вариантов тормозных колодок - от дорогих тюнинговых систем до копеечного китайского "ноунейма".

Причем уровень ушлости и наглости отдельных компаний не знает границ: на откровенном второсортном продукте рисуются красивые эмблемы с эффектными названиями, немецкими или японскими флагами, намекающими на высокое происхождение.

На самом деле одна из самых распространенных схем на сегодняшний день на российском рынке запчастей выглядит следующим образом. Российское предприятие регистрирует юр.лицо на территории Германии, США или Японии, после чего отправляет заказ на производство колодок в китайскую деревню, где за обозначенные деньги вам сделают что угодно из чего угодно. После этого на абсолютно законных основаниях на упаковке рисуется немецкий или японский адрес, ставятся даже сертификаты соответствия, пишется Germany или Japan и отправляется в продажу. К сожалению, такие запчасти пользуются устойчивым спросом, что дает возможность подобному бизнесу процветать и даже развиваться.

Некоторые подобные бренды, кстати, к такой схеме относятся достаточно серьезно и нанимают порой инженеров для составления необходимых спецификаций и даже сотрудников по контролю за качеством, которые отсеивают уж откровенное непотребство.

На самом деле тормозная система - одна из важнейших составляющих автомобиля, которая в прямом смысле спасет жизни водителей и пешеходов, так что с нашей точки зрения это последнее, на чем стоит экономить при обслуживании авто.

Сила бренда

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Как уже было сказано выше, в мире существует не очень больше число специализированных производителей компонентов, которые за десятилетия работы заслужили репутацию - практически всем автомобилистам этот список известен. Если оригинальная продукция, защищенная гарантией автопроизводителя дороговата, то, кто бы что ни говорил, но выбирать лучше всего именно из этого списка мировых брендов.

Прежде всего потому, что чаще всего именно компании первой величины и являются поставщиками автозаводов, о чем может говорить надпись ОЕ и ОЕМ на упаковке колодок. Во-вторых, заниматься экспериментами с неизвестными запчастями за свои деньги в формате "повезет\не повезет" - странное удовольствие.

Независимые тесты также показывают, что колодки именитых производителей как минимум отвечают среднему уровню качества и физических свойств, что дает хоть какой-то запас уверенности в продукте.

Кроме того, на территории России многие мировые производители тормозных систем имеют официальные представительства, которые достаточно активно работают с претензиями и при обращении чаще всего встают на сторону потребителя.

Единственный нюанс - вероятность нарваться на подделку, коих немало. Тут, кстати, тоже лучше всего обращаться напрямую к производителю, который не только может компенсировать ущерб, но и заняться проверкой происхождения контрафакта.

Добротность упаковки

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Верный признак качества продукта - солидная упаковка. В первую очередь, она должны быть выполнена из плотного картона и не мяться при транспортировке.

На упаковке должна находиться вся необходимая информация: оригинальный и кросс-номер детали, применяемость по моделям, сертификаты соответствия, данные о производителе и главное - страна производства. Не просто Germany, Japan или USA, а обязательно "Made in…". Если этих слов нет, значит колодки как правило сделаны неизвестно где, то есть, чаще всего, в глухой азиатской деревне.

Кроме того, уважаемые производители нередко снабжают упаковку дополнительными данными, например, QR-кодом, а также системами проверки подлинности, как минимум, голограммами.

Еще один хороший признак качества - надпись или значок OE, то есть Original Equipment, говорит о том, что данный бренд является заводским поставщиком данного типа деталей на конвейер производителей.

Главный нюанс заключается в том, что некоторые не очень добросовестные производители, зная все вышеперечисленное, на упаковку тратят иногда больше денег, чем на сами колодки.

Полная комплектация

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Внутри коробки должны быть не просто колодки, а колодки со всем необходимым для их замены, то есть с фиксирующими скобами, новыми болтами, а также желательно инструкцией с описанием и служебными данными на разных языках. Некоторые колодки, как правило, оригинальные или от оригинального поставщика идут иногда даже вместе с датчиком износа, если он есть в машине.

Если производитель экономит на комплектации, значит с финансовым положением компании не все ладно. То есть, с большой вероятностью сэкономлено и на производстве самих деталей.

Качество изготовления

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Собственно, главный определяющий фактор уровня колодок - качество их изготовления. В первую очередь, нужно обращать внимание на структуру смеси рабочей поверхности - она должна быть разнородная, но при этом равномерная: количество составляющих вкраплений должно быть одинаковым по всей ширине и глубине колодки.

Второй момент - аккуратность производства: никаких подтеков, облоя и заусенцев ни с какой стороны колодки быть не должно. Если подобное встречается, значит сэкономлено на оборудовании.

На тыльной металлической стороне детали должны быть продублированы все необходимые для идентификации номера и логотипы производителя. Особо заботящиеся о качестве компании свои логотипы выдавливают, чтобы было сложнее подделать - тоже признак добротности детали.

Снятая по краям рабочей поверхности фаска - еще один хороший знак. Это делается для того, чтобы колодки быстрее притирались, что сводит к минимуму возможность возникновения скрипов или других шумов. То есть, производитель забоится о комфорте клиента, что бюджетные компании, конечно, не делают.

А вот поперечная прорезь по центру рабочей поверхности колодки - вещь спорная. Делается она для того, чтобы при торможении снять повышенное рабочее напряжение, избегая возможного появления трещин, и более эффективно распределить тепловую нагрузку.

Казалось бы, все во благо, однако на самом деле все зависит от конкретной машины. На колодках для внедорожников или спорткаров прорези делают по необходимости из-за солидных размеров детали, а вот на малолитражках это скорее признак "бюджетности" запчасти - так производители подстраховываются, когда не уверены в качестве и характеристиках рабочей смеси колодки.

Вывод

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Как можно увидеть из всего вышесказанного, добросовестный производитель тормозных колодок, который готов выполнить все вышеописанные требования, по умолчанию не сможет сделать колодки дешевыми. Так что, выбирая данные запчасти неизвестного бренда и по цене в два-три раза дешевле оригинала, вы, в первую очередь, экономите на собственной безопасности.