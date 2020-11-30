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30 ноября 2020 г.

Распоряжение правительства Республики Алтай от 27 ноября 2020 года № 716-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) пункт 11.2 изложить в следующей редакции:

"11.2. Министерству образования и науки Республики Алтай исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки согласовать внесение изменений в календарные учебные графики для 5-8, 10 классов в части организации образовательного процесса с использованием сочетания различных форм получения образования и форм обучения с 30 ноября 2020 года до особого распоряжения в отношении муниципальных образований "Город Горно-Алтайск", "Майминский район".";

2) пункт 12.1 изложить в следующей редакции:

"12.1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований "Город Горно-Алтайск", "Майминский район" исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки согласовать внесение изменений в календарные учебные графики для 5-8, 10 классов в части организации образовательного процесса с использованием сочетания различных форм получения образования и форм обучения с 30 ноября 2020 года до особого распоряжения, уведомив Министерство образования и науки Республики Алтай.";

3) пункт 14.1.3 изложить в следующей редакции:

"14.1.3. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территориях муниципальных образований "Турочакский район", "Чойский район", "Шебалинский район", "Онгудайский район", "Усть-Коксинский район", "УстьКанский", "Улаганский район", "Чемальский район", реализующим дополнительные общеобразовательные программы в форме индивидуальных занятий, обеспечить свою деятельность в очном режиме в период с 30 ноября 2020 по 6 декабря 2020 года в соответствии с годовым календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год.";

4) дополнить пунктом 14.1.4 следующего содержания:

"14.1.4. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территориях муниципальных образований "Город Горно-Алтайск", "Майминский район", "КошАгачский район", реализующим дополнительные общеобразовательные программы, обеспечить свою деятельность в дистанционном режиме в период с 30 ноября 2020 года по 6 декабря 2020 года в соответствии с годовым календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год.";

5) пункт 14.5 дополнить подпунктами "н" и "о" следующего содержания:

"н) с 28 ноября 2020 года по 11 декабря 2020 года;

о) с 12 декабря 2020 года по 25 декабря 2020 года.".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин



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