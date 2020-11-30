Распоряжение губернатора Амурской области от 27 ноября 2020 года № 275-р "О внесении изменения в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 13.11.2020 № 268-р) изменение, изложив абзац третий пункта 8 в следующей редакции:

"Рекомендовать работающим гражданам Российской Федерации в возрасте 65 лет и старше соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях (с учетом положений пункта 9 настоящего распоряжения) с 15.06.2020 по 22.06.2020, с 23.06.2020 по 29.06.2020, с 30.06.2020 по 07.07.2020, с 08.07.2020 по 14.07.2020, с 15.07.2020 по 21.07.2020, с 22.07.2020 по 31.07.2020, с 03.08.2020 по 14.08.2020, с 20.10.2020 по 02.11.2020, с 03.11.2020 по 16.11.2020, с 17.11.2020 по 30.11.2020, с 01.12.2020 по 14.12.2020, с 15.12.2020 по 28.12.2020.".

В.А.Орлов







