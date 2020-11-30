Аналитики прогнозируют новые минимумы ставок по ипотеке к середине 2021 года

Ставки по ипотеке нащупывают дно: их снижение в среднесрочной перспективе не превысит 0,3-0,5 процентных пункта, считают аналитики НКР. Средняя ставка новых кредитов в I полугодии 2021 года может обновить минимум на уровне 6,8-7%, а без учета льготной ипотеки - 7,4-7,5%. Опустить ставки ниже не позволит необходимость поддерживать доходность вкладов - ключевого источника фондирования ипотеки.

Дальнейшее снижение ставок, однако, не приведет к повышению доступности жилья: в следующем году повышение цен на новостройки замедлится, но не прекратится, и стабилизация ставок к середине года не позволит компенсировать потери потенциальных заемщиков, считают в НКР.

За 9 месяцев текущего года цены на первичном рынке жилья выросли на 10,5%, прежде всего под влиянием ослабления рубля и резко выросшей выдачи ипотеки по программе господдержки на фоне снижения объемов ввода новых домов. Средний размер ипотечной сделки за 8 месяцев 2020 года увеличился на 11% и достиг 2,45 млн руб. Однако из-за высоких темпов роста цен на жилье это увеличение практически не нашло отражения в приобретаемых площадях. В августе на средний ипотечный кредит можно было приобрести 39,1 кв. м. жилья, это лишь на 2% больше квадратных метров, чем годом ранее (+0,7 кв. м).

В 2020 году были достигнуты исторически низкие ставки по ипотечным кредитам. Так, средневзвешенная процентная ставка с 1 октября прошлого года упала более чем на 2,5 п. п. и на 1 сентября составила 7,16%. До конца года возможно повышение ставок по депозитам, которое должно предотвратить дальнейший отток средств физлиц из банковской системы, и в то же время, по прогнозу НКР, потенциал снижения ключевой ставки Банка России ограничен уровнем 4% (сейчас 4,25%). Поэтому НКР ожидает дальнейшего снижения ипотечных ставок в пределах 0,3-0.5 п. п.

После завершения программы льготной ипотеки, сейчас ограниченной 1 июля 2021 года, будет наблюдаться временный рост ставок, так как новые выдачи будут обеспечиваться только собственными программами банков, и во втором полугодии они будут находиться в районе 7,4-7,5%.

Впрочем, правительство может продлить программу льготной ипотеки и после 1 июля 2021 года, учитывая ее значимость для строительного сектора. Банк России в этом случае может сделать более дорогой ипотеку с низким первоначальным взносом и высокой долговой нагрузкой заемщика, чтобы избежать "пузырей" на этом рынке.