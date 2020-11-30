Белорусская техника принята на вооружение национального полка связи

Концепция интеграции системы связи в единое информационное поле внедрена в новые образцы техники белорусского производства. В понедельник они были переданы в торжественной обстановке в Гродно отдельному полку связи Западного оперативного командования, сообщает БЕЛТА.

Среди новинок вооружения первый заместитель министра обороны генерал-майор Александр Вольфович выделил радиорелейные станции связи "Сосна-2" и "Цитрус". Эта техника, по его оценке, позволяет построить опорную сеть связи на всей территории в зоне ответственности оперативного командования.

Давая характеристику новым образцам отечественного вооружения, которые не уступают мировым аналогам, генерал обратил внимание и на устойчивую кооперацию военного ведомства республики с предприятиями ВПК.

Именно принцип - лучше меньше, да лучше, считают в белорусской армии, - сопровождает рождение большинства новейших моделей технической мысли. "Раньше, например, в составе батальона было свыше 110 единиц техники, сейчас на вооружении почти в десять раз меньше, но зато возможности в обеспечении качественной связи командования и воинских частей ЗОК многократно возросли", - утверждает Александр Вольфович.

С другой стороны, пояснил он, надежная эксплуатация оборудования во многом зависит от подготовки личного состава. Поэтому особое внимание уделяется компетентности солдат и офицеров, как в профильных учебных заведениях, так и при отборе потенциальных новобранцев на срочную службу. "Если за плечами есть достойное образование, то освоить технику во время службы будет значительно проще", - убежден военачальник.

В то же время, по его словам, генеральный штаб Беларуси постоянно изучает мировые тенденции применения военной силы, опыт современных вооруженных конфликтов, понимая, что ВС - это "эффективный рычаг стратегического сдерживания и недопущения развязывания вооруженного конфликта".

Исходя из этого, резюмировал Вольфович, вооруженные силы должны быть "обеспечены современной техникой и подготовленными специалистами", что и позволит армии выполнять все стоящие перед ней задачи: обеспечивать мир и безопасность страны.