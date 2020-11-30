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30.11.2020 12:03
Рубрика: Российский автопром

Блогер купил старую Lada 4x4, чтобы переделать ее в электрокар

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

Гэвин Шубридж признаётся, что электрокары - его страсть с детства, и свою жизнь он посвятил переделке старых машин с ДВС в автомобили без выхлопов. Очередным проектом Гэвина станет модернизация Lada Niva 1982 года выпуска.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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На своём канале Kiwi EV adventures блогер рассказал о процессе покупки машины, за которой он отправился из Флориды в Сиэтл. Но главным приключением для Гэвина стала обратная поездка на автомобиле, в ходе которой он, конечно, не развалился, но протестировал умения блогера чинить поломки подручными средствами:

"У машины прохудился бензобак, и "Нива" пыталась убить меня парами бензина", - написал в своём Facebook Шубридж.

Обратный путь из Сиэтла во Флориду на старой "Ниве" занял у блогера 8 дней.

"Следующие несколько месяцев я потрачу на установку электрической трансмиссии и аккумуляторов, - пишет Шубридж, - и в отличие от моего первого электрокара, который я сделал, этот будет быстрее и круче, поэтому готовьтесь!".

Фото: скриншот с youtube.com
#Lada