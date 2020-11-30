Черчесов рассказал, почему Жирков отказался от капитанской повязки сборной

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что полузащитник "Зенита" Юрий Жирков дал понять, что ему было бы некомфортно в роли капитана национальной команды.

Черчесов рассказал о выборах вожака сборной в отсутствие Артема Дзюбы, которого не вызвали на последние матчи России в году из-за скандального видео.

"Я разговаривал с Юрой, поделился своими соображениями. Он в этом плане открытый парень. Жирков абсолютно четко дал понять, что ему было бы некомфортно в этой роли. Его мнение было важно для меня", - сказал Станислав Саламович в эфире телеканала "Россия 24". "Остались Джикия и Кудряшов. Поскольку Федор не играл с Молдавией, решили, что капитаном будет Джикия".

По словам Черчесова, он остался доволен капитанством Георгия. "Он отработал этот сбор как надо. И после матча с Сербией Джикия вышел и как капитан ответил на какие-то вопросы. Мы с ним сбор еще не обсуждали - как он себя чувствовал, что еще можно было бы сделать, чтобы команда выглядела не фрагментарно как команда, а постоянно. Но мы с ним еще поднимем эту тему", - сказал Черчесов.