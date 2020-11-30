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30.11.2020 16:06
Рубрика: Легковые авто

Genesis GV70 получил радар, который не позволит оставить в салоне ребенка

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Genesis. Фото: Пресс-служба Genesis.
Фото: Пресс-служба Genesis.

Представленный в конце октября компактный премиум-кроссовер Genesis GV70 готовится к старту продаж. В преддверии скорого вывода модели Hyundai Motor (владелец бренда Genesis) опубликовала о новинке новые подробности. Оказывается, она получила ряд инновационных электронных датчиков.

Фото: Пресс-служба Genesis.
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Новый кроссовер укомплектован сканером отпечатков пальцев - он расположен под кнопкой запуска двигателя и упрощает пользование сразу несколькими системами. Так, при помощи отпечатка можно без ввода PIN-кода пользоваться системой платежей Genesis CarPlay, которая позволяет оплачивать через медиасистему парковку и заправку топливом.

Также идентификацией по пальцу можно запускать двигатель, "вызывать" индивидуальные настройки положения руля и сидений, а также активировать приватный режим медиасистемы под названием Valet (в таком случае на экран не выводятся телефонная книга и домашний адрес владельца).

Фото: Пресс-служба Genesis.

Еще одна важная функция - предупреждение водителя об оставленном в салоне автомобиля ребенке или собаке. Для этого используется специальный радар, установленный в потолке. Он работает с такой точностью, что способен обнаружить не только движение руки или ноги, но даже мельчайшие движения грудной клетки младенца при дыхании.

Фото: iStock
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Hyundai утверждает, что радарный датчик имеет более широкий диапазон обнаружения по сравнению с ультразвуковым датчиком и даже может определить, есть ли собака за задними сиденьями в грузовом отсеке. Волны датчика "видят" сквозь одежду, одеяла, автомобильные сидения, стенки ящика-переноски для собак и другие неметаллические предметы.

Genesis GV70 - пятидверный кроссовер, построенный на единой платформе с Kia Stinger и Genesis G70. Машина имеет продольно расположенный двигатель и основной привод на задние колеса. В Южной Корее Genesis GV70 поступит в продажу в декабре 2020 года, за пределами Кореи ее начнут продавать в первом полугодии 2021 года.

Фото: Пресс-служба Genesis.
#Genesis