Genesis GV70 получил радар, который не позволит оставить в салоне ребенка

Представленный в конце октября компактный премиум-кроссовер Genesis GV70 готовится к старту продаж. В преддверии скорого вывода модели Hyundai Motor (владелец бренда Genesis) опубликовала о новинке новые подробности. Оказывается, она получила ряд инновационных электронных датчиков.

Новый кроссовер укомплектован сканером отпечатков пальцев - он расположен под кнопкой запуска двигателя и упрощает пользование сразу несколькими системами. Так, при помощи отпечатка можно без ввода PIN-кода пользоваться системой платежей Genesis CarPlay, которая позволяет оплачивать через медиасистему парковку и заправку топливом.

Также идентификацией по пальцу можно запускать двигатель, "вызывать" индивидуальные настройки положения руля и сидений, а также активировать приватный режим медиасистемы под названием Valet (в таком случае на экран не выводятся телефонная книга и домашний адрес владельца).

Фото: Пресс-служба Genesis.

Еще одна важная функция - предупреждение водителя об оставленном в салоне автомобиля ребенке или собаке. Для этого используется специальный радар, установленный в потолке. Он работает с такой точностью, что способен обнаружить не только движение руки или ноги, но даже мельчайшие движения грудной клетки младенца при дыхании.

Hyundai утверждает, что радарный датчик имеет более широкий диапазон обнаружения по сравнению с ультразвуковым датчиком и даже может определить, есть ли собака за задними сиденьями в грузовом отсеке. Волны датчика "видят" сквозь одежду, одеяла, автомобильные сидения, стенки ящика-переноски для собак и другие неметаллические предметы.

Genesis GV70 - пятидверный кроссовер, построенный на единой платформе с Kia Stinger и Genesis G70. Машина имеет продольно расположенный двигатель и основной привод на задние колеса. В Южной Корее Genesis GV70 поступит в продажу в декабре 2020 года, за пределами Кореи ее начнут продавать в первом полугодии 2021 года.