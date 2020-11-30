Госкомпания "Автодор" подготовила дороги к зимней эксплуатации

Для содержания 3610 километров дорожной сети в зимних условиях запасено около 387 тысяч тонн противогололедных материалов и подготовлено 1105 единиц специальной техники, сообщили в госкомпании "Автордор".

Тракторы, роторные очистители, фронтальные погрузчики и комбинированные дорожные машины будут обеспечивать бесперебойное и безопасное движение по трассам зимой, пояснили в госкомпании.

Вся техника подключена к системе ГЛОНАСС. Выезжать для очистки дорожного полотна она будет с учетом данных, поступающих со 150 комплексных автоматических дорожных метеостанций и 1200 видеокамер. Вся информация аккумулируется в диспетчерских пунктах подрядных организаций и в ситуационном центре Госкомпании "Автодор".

"Благодаря этой системе мониторинга обработка трасс начинается заблаговременно, еще до начала снегопада", - отметили в "Автордоре".

Кроме того, круглосуточно следить за дорожной обстановкой помогают 75 экипажей службы аварийных комиссаров.