Григоренко: Задачи институтов развития должны отвечать национальным целям

В результате реформы планируется выйти на совершенно другую модель работы, другое целеполагание, отвечающее современным вызовам и реалиям. Если раньше институты развития в значительной степени сами формулировали себе цели, то в новой модели перед ними будут поставлены конкретные задачи, отвечающие национальным целям развития, рассказал Григоренко в интервью "Коммерсанту".

"Реформа поможет сконцентрировать ресурсы институтов развития и тем самым сократить сроки достижения поставленных задач. Исключение дублирования функционала институтов позволит повысить эффективность использования кадрового потенциала", - отметил Григоренко, напомнив, что приняты решения о реформировании не только институтов развития, но и всего государственного аппарата страны. "Важно быстро и качественно настроить всю экосистему госуправления, которая будет работать на достижение национальных целей как единый механизм", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, в реформируемых институтах могут быть и кадровые перестановки, и замены. При этом реформа даст новые возможности работы для квалифицированного персонала. "Что касается выплат служащим - это важный вопрос, но оплата труда - не основная статья расходов институтов развития. Объем выплат будет меньше высвобождаемых в результате реформы финансовых ресурсов. И отдельно хочу подчеркнуть: ни у кого "золотых парашютов" точно не будет", - заявил Григоренко.

Он также объяснил, почему было принято решение о концентрации функций неотраслевых институтов развития именно в ВЭБ.РФ. В пользу выбора ВЭБа говорил масштаб функций этого института развития, а также его опыт в инвестиционной деятельности. "В первую очередь на базе ВЭБ.РФ нам нужен крупный и централизованный инвестиционный блок, это вытекает из наших задач. Ну и, наконец, функционал многих переданных институтов развития для нынешнего председателя Внешэкономбанка не новый".

Вице-премьер отметил, что проекты, необходимые для реализации национальных целей, будут отбираться с участием министров и заместителей председателя правительства, а значимые для регионов - главами субъектов. Будет сформирована новая система управления отбором проектов ВЭБ.РФ. Она предусматривает обязательное прохождение всеми представленными заявками экспертизы на соответствие проекта национальным целям, а также профилю института развития.

Говоря о заявках, Григоренко отметил, что разработаны новые процедуры отбора. Каждый, кто имеет ресурсы на запуск проекта и кто считает, что проект соответствует установленным целям и критериям, может обратиться в ВЭБ за финансовой поддержкой. На официальном сайте института развития нужно будет заполнить специально разработанный шаблон. Критерии отбора проектов и рассмотрения заявок будут публичными и максимально прозрачными.

В части оценки эффективности институтов развития будет реализован совершенно новый подход - новая система KPI. По словам вице-премьера, она дает возможность видеть результаты работы и оценивать ее качество в динамике, а не оставлять подведение итогов на конец года, как это было раньше. Поможет в этом и новая система мониторинга достижения национальных целей развития России, разработанная правительством. Она позволит в режиме реального времени оценить достижение запланированных результатов.

"В целом, говоря о реформе, крайне важно подчеркнуть, что она поддерживает преемственность текущих проектов. Это не перемены ради перемен. Это перемены ради улучшения того, что работает, и прекращения поддержки того, что избыточно или не работает, а также, в чем давно нет необходимости", - рассказал Григоренко.

Говоря о сроках интеграции новой модели управления институтами развития, глава аппарата правительства отметил, что в этом году будут приняты "дорожные карты" по реорганизации. Завершить интеграцию планируется в первой половине 2021 года. В будущем году будут утверждены ключевые показатели оценки эффективности институтов развития. "Что же касается "сроков вообще", то реформу можно будет считать завершенной тогда, когда мы будем работать по новым KPI", - заключил Григоренко.