Hyundai рассказала, сколько будет стоить Palisade в России

Самый большой SUV корейской марки выходит на российский рынок. Кроссовер Palisade будет предложен в трёх основных комплектациях и специальном исполнении Cosmos.

Hyundai Palisade можно купить с бензиновым двигателем 3.5 MPI мощностью 249 л.с. и дизельным 2.2 CRDi мощностью 200 л.с. Оба работают в паре с 8-диапазонным "автоматом".

В базовой версии Lifestyle новый Hyundai Palisade имеет салон на семь мест, водительское кресло оснащено электроприводом регулировок в десяти направлениях и поясничного подпора, сиденья второго ряда могут регулироваться в продольном направлении и складываться путём нажатия кнопки в багажнике.

Также кроссовер оснащён подогревом руля, первого и второго рядов сидений, трёхзонным климат-контролем, мультимедийной системой с диагональю экрана 8 дюймов и поддержкой смартфонов на iOS и Android, системами мониторинга слепых зон, предупреждения о боковом столкновении при выезде с парковки задним ходом, камерой заднего вида с динамической разметкой, передними и задними датчиками парковки, LED-фарами и фонарями, 18-дюймовыми легкосплавными дисками, шестью подушками безопасности, боковыми шторками безопасности; салон отделан комбинацией натуральной и искусственной кожи.

Цена на Hyundai Palisade Lifestyle с бензиновым двигателем - от 3 199 900 рублей, с дизелем - от 3 149 000 рублей.

Цены на Palisade в других комплектациях:

Prestige - 3 449 000 и 3 399 000 рублей соответственно;

High-Tech - от 3 729 000 и 3 679 000 рублей.

Palisade в спецверсии Cosmos можно купить в том числе с 8-местной компоновкой салона: цена модели с дизелем - от 3 749 000 рублей, с бензиновым "атмосферником" - от 3 799 000 рублей. Также кроссовер в этом исполнении доступен с раздельными сиденьями второго ряда - от 3 779 000 рублей.