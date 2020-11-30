Искусная статуя возрастом 2000 лет найдена в турецкой Лаодикии

Турецкие археологи при проведении раскопок в древнем городе Лаодикии на западе страны обнаружили фрагментарно сохранившуюся 2000-летнюю статую, изображавшую, предположительно, священнослужителя.

Как сообщает Hurriyet Daily News, открытие было совершено в западной турецкой провинции Денизли, на территории которой расположен древний город Лаодикия. Кстати, он включен во временный список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Фрагмент статуи, а именно мраморная голова, был найден командой турецких археологов во главе с профессором Джелалом Шимшеком из Университета Памуккале. Артефакт был обнаружен при исследовании остатков огромного театра, который был способен вместить одновременно 15 тысяч человек.

Этот театр располагался в западной части города, возраст которого, по последним данным, может достигать 7500 лет. Найденная статуя гораздо моложе. По предварительным оценкам, ее возраст составляет около 2000 лет, то есть это артефакт эллинистического периода. Ученые предполагают, что статуя изображала священнослужителя.

"Это одна из самых красивых находок 2020 года с точки зрения ее возраста, профессии изображенного человека и, особенно, очень яркого портрета, который мы можем датировать периодом позднего эллинизма и ранней Римской империи", - говорит профессор Шимшек.

Он добавил, что в тот период времени театры нередко украшали скульптурами, изображающими очень важных людей. Как правило, это были правители и члены их семей, а также богатые граждане, на средства которых и возводились монументальные сооружения. Скульптуры священнослужителей встречаются довольно редко.

К слову, упомянутый выше театр археологи сейчас пытаются восстановить, причем с исторической достоверностью. В будущем его предполагается использовать в качестве туристического объекта.

"Рядом с крепостной стеной к западу от сценического корпуса театра находилась восьмиметровая набережная, построенная в начале V века, - продолжает профессор Шимшек. - Мы нашли эту потрясающую статую священника во время разбора завалов. Это были остатки зданий, разрушенных древними землетрясениями".

К слову, город Лаодикия только начинает раскрывать свои тайны. Он располагался на берегу реки Лик. Это был древний мегаполис, о котором долгое время было известно лишь из исторических письменных источников. Они говорят, что этот город был основан в честь Лаодикии, жены Селевкидского царя Антиоха II Теоса. Причем произошло это в III веке до нашей эры.

Город был найден только в 2003 году, когда первые раскопки провели археологи музея Денизли. С тех пор ученые получили достаточно данных для того, чтобы "состарить" Лаодикию. Последние находки указывают на то, что поселение здесь существовало около 5500 года до нашей эры. То есть история этого мегаполиса составляет не 2200 лет, как считалось еще пару десятилетий назад, а примерно 7500 лет. Вероятно, Антиох II возвел свой город на месте более мелкого поселения, существовавшего здесь же.

Именно при нем Лаодикия начала расцветать. Однако "золотой" период этого города пришелся на I-III века нашей эры, когда, по подсчетам ученых, его население составляло около 80 тысяч человек. Для сравнения, в двух других очень крупных городах того времени, Иераполисе и Триполисе, проживало около 40 тысяч человек. Лаодикия была вдвое крупнее, поэтому ее с полным правом можно назвать древним мегаполисом.

Напомним, ранее в Турции археологи при проведении раскопок в древнем городе Кибира обнаружили две статуи богов Сераписа и Асклепия, относящиеся к римскому периоду.