Как изменения климата влияют на развитие Северного морского пути

Площадь морских льдов российских морей в Арктике сокращается. Уже сейчас в конце лета она колеблется от 200 до 300 тыс. кв. км, что в 4-5 раз меньше, чем в 1980-х годах. Изменение ледовой обстановки является ключевым элементом развития Северного морского пути (СМП), поскольку непосредственно влияет на себестоимость перевозок по этому маршруту.

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"В июле этого года был зафиксирован новый абсолютный минимум ледовитости Арктики за всю историю наблюдений, - говорит советник президента РФ, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев. - Ее снижение в морях, где проходит СМП, как облегчит непосредственно доступность и навигацию по данному направлению, так и снизит общие эксплуатационные издержки. Изменение климатической ситуации позволит уменьшить расходы на специальное оборудование, ледоколы, соответствующий экипаж, оснащение береговых объектов. Это не только упростит проход судов через Северный морской путь, но и повысит его конкурентоспособность по сравнению с другими транзитными маршрутами".

В 2019 году по СМП было перевезено 31,5 млн тонн грузов. В 2024 году планируется увеличить трафик до 80 млн тонн грузов, в 2030 году - до 90 млн тонн, а в 2035 году - до 130 млн тонн. Это следует из утвержденной Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года. С 2025 года СМП должен быть доступен круглогодично и в западном, и в восточном направлениях. Последнее особенно важно, поскольку долгое время считалось, что восточный маршрут в зимнее время непроходим. Для решения этой задачи сейчас в том числе создается ледокольный флот.

За 30 лет температура воздуха в районе арктических морей значительно выросла. По данным Росгидромета, рост температуры в районах арктических морей, включая повышение температуры атмосферы в районе Карского моря, составил до 4,74 градуса по Цельсию. "Существует ряд исследований, прогнозирующих полное исчезновение летнего льда в районе Севморпути во второй половине этого века, - говорит Руслан Эдельгериев. - Ученые Университета Гамбурга полагают, что даже при удержании роста глобальной средней температуры приповерхностного слоя атмосферы в пределах 2 градусов Цельсия, что является целью Парижского соглашения по климату, арктический морской лед в летние периоды все равно, скорее всего, исчезнет к 2050 году".

Сейчас в сентябре площадь льда по всему СМП составляет всего 30 тыс. кв. километров, что очень мало, по сравнению с данными конца ХХ века. Например, в 1983 году в восточном секторе Арктики 9 октября был раздавлен сухогруз "Нина Сагайдак", чего сейчас бы произойти никак не могло, рассказал "РГ" заведующий лабораторией долгосрочных ледовых прогнозов и ледового режима "ААНИИ", к. г. н. Александр Юлин.

Зачем же тогда Россия создает мощный ледокольный флот? Ответ на поверхности. Зимой необходимость ледокольной проводки никто не отменял, и без нее навигация в этот период невозможна. Кроме того, Арктика - непредсказуемый регион, и возможно образование ледяных заторов в восточном направлении даже поздним летом. Также нужно принимать во внимание, что крупнейшие порты, где начинают свой путь арктические суда, находятся в морских заливах и устьях больших рек, которые промерзают значительно сильнее открытых вод. И здесь без ледокольной проводки обойтись не получится.

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Как ранее заявлял "РГ" зампред правительства - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, "мы все-таки живем сегодня и не можем сидеть, ждать потепления и ничего не делать. Арктика - это стратегическая для России территория. Она дает нам целый ряд новых возможностей. Будем строить ледоколы, а если потеплеет, накопленные компетенции пригодятся для строительства судов неледового класса".

В связи с таянием арктических льдов возникают и проблемы с погодой. "Площадь открытой воды становится больше, а арктические шторма никуда не делись, - говорит заведующая лабораторией взаимодействия атмосферы и океана Института физики атмосферы, д.ф-м.н Ирина Репина. - Сейчас они стали сильнее и чаще, что сильно осложняет навигацию. С этой точки зрения СМП в последние годы стал значительно опаснее".

Таяние льдов в морях, где проходит СМП, облегчит навигацию по данному направлению и снизит общие эксплуатационные издержки

Именно поэтому очень важны постоянный мониторинг и прогнозирование климатических изменений и ледовой обстановки в Арктике. Как рассказал Руслан Эдельгериев, для этого используются обширная статистическая база, прямые наблюдения и ледовая разведка. Мониторинг также осуществляется с бортов летательных аппаратов и непосредственно кораблей для дальнейшей передачи информации навигационным службам. Существуют большие возможности для дальнейшего совершенствования этой системы, включая применение беспилотных летательных аппаратов с суши или непосредственно с борта судна, а также использование данных с космических аппаратов.

Среди последних наибольшую ценность представляют спутники, которые могут производить измерения в радиолокационном диапазоне, то есть получать точные данные вне зависимости от времени суток, климатических условий и облачности. В 2021 году для наблюдения за ледовой обстановкой и климатическими изменениями в акватории СМП планируется запуск спутника "Арктика-М", который будет работать в радиолокационном, видимом и инфракрасном диапазонах.