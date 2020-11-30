Китайская компания опровергла слухи об уходе с российского авторынка

Компания Brilliance не планирует уходить с российского авторынка и намерена продолжать развитие на рынке глобальном. Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя, комментируя информацию о банкротстве бренда в Китае.

Ранее СМИ Поднебесной сообщили о том, что владеющий брендом Brilliance холдинг Huachen Automotive Group вступил в процедуру банкротства и подлежит реорганизации.

Однако, как пояснили в компании, ее реорганизация проводится и без требований судебных органов, а в связи со сменой руководства, произошедшего в апреле 2019 года. А на все появившиеся слухи об уходе с авторынка в холдинге ответили амбициозными планами.

Так, в 2025-м объем продаж автомобилей должен достичь 1,95 млн, включая машины, выпускаемые на своих заводах и в рамках СП под брендами BMW и Brilliance, электромобили Huachen Xinri, коммерческий транспорт Jinbei, Renault и Huachen Shineray. Цель конкретно по Brilliance - 300 тысяч автомобилей. Причем в ближайшие годы планируется презентовать более 10 новых моделей.

Что касается российских перспектив, то в компании заверили, что наш рынок является для нее одним из стратегических. Присутствие на нем "планируется активно расширять в ближайшей перспективе, представляя российским автолюбителям новые модели, в частности, в сегменте SUV", сообщили в пресс-службе холдинга.

Отметим, что Brilliance уже однажды уходила из России - в 2010 году, но в 2014-м вернулась. Согласно официальной статистике с 2015 года, всего продано почти 2,2 тысячи машин. Некоторое время автомобили собирали на заводе Derways в Черкесске. Также было известно о планах построить в РФ собственное производство. Сейчас в линейке марки представлены кроссоверы V3 и V5.