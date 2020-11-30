Лукашенко обсудил подготовку предстоящего саммита ЕАЭС

Серьезную озабоченность высказал Александр Лукашенко обстановкой, которая складывается в уходящем году вокруг Евразийского экономического союза. "Идет экономическая война", - констатировал глава государства 30 ноября на встрече с председателем коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем, сообщает источник в администрации президента.

Напомнив, что на 11 декабря намечено заседание Высшего Евразийского экономического совета в онлайн-формате, Лукашенко выразил сожаление, что пандемия коронавируса откладывает возможность встречи глав государств в формате "с глазу на глаз".

Прежде всего, пояснил он, накопилась "куча проблем: от военных, военно-политических до экономических". Президент в этой связи предположил, что, возможно, в конце года главы союза смогут встретиться в очном формате. Ранее подобные переговоры проходили в Москве или Санкт-Петербурге. "Минск тоже готов предоставить свою площадку", - добавил он.

Указав на кризис, который произошел в мировой экономике, белорусский руководитель отметил, что он коснулся и пространства ЕАЭС. "Выход из этой ситуации будет очень тяжелый", - убежден Лукашенко, тем более, что, по его мнению, "началось противоборство, уже и горячим запахло".

По предварительным данным, повестка предстоящего саммита будет включать 28 вопросов, причем 4 из них лидеры союза рассмотрят в узком кругу. Предстоит, в том числе, утвердить стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года. Этот документ, напоминают обозреватели, должен был быть подписан главами государств еще в мае, но из-за недоработок тогда было решено лишь "в целом одобрить" эту программу.