Мишустин поручил утвердить показатели эффективности институтов развития

В новой системе приоритет будет смещен от финансовых показателей к параметрам, более точно характеризующим достижение национальных целей развития. Качество работы институтов развития станут оценивать в динамике, а не в конце года.

К 15 декабря Минэкономразвития и Минфин должны представить в правительство предложения по конкретным показателям. До 25 декабря необходимо завершить утверждение показателей на 2021 год.