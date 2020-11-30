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30.11.2020 09:30
Рубрика: Власть

Мишустин поручил утвердить показатели эффективности институтов развития

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил определить ключевые показатели эффективности для обновляемых институтов развития. Работа возложена на специальную межведомственную группу во главе с вице-премьером Дмитрием Григоренко.

В новой системе приоритет будет смещен от финансовых показателей к параметрам, более точно характеризующим достижение национальных целей развития. Качество работы институтов развития станут оценивать в динамике, а не в конце года.

К 15 декабря Минэкономразвития и Минфин должны представить в правительство предложения по конкретным показателям. До 25 декабря необходимо завершить утверждение показателей на 2021 год.

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