Мишустин создал рабочую группу для реформы институтов развития

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сформировал межведомственную рабочую группу по совершенствованию структуры институтов развития. Ее руководителем назначен вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Глава кабмина также поручил министерствам и ВЭБ.РФ представить планы-графики проведения реформы. Утвердить их необходимо до 25 декабря.

О реформе институтов развития Михаил Мишустин объявил 23 ноября на оперативном совещании со своими заместителями. Она пройдет по четырем направлениям, часть фондов прекратит свое существование, передав свои функции ВЭБ.РФ и федеральным министерствам.