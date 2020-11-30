На матче Лиги чемпионов впервые в истории главным арбитром будет женщина

Бригада судей во главе с француженкой Стефани Фраппар будет работать на матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов в Турине между "Ювентусом" и киевским "Динамо", сообщает официальный сайт УЕФА.

Впервые в истории главного еврокубка главным арбитром игры будет женщина. При этом помогать Фраппар будут мужчины: Хишам Закрани и Мехди Рахмуни, резервным судьей назначен Карим Абед, а за систему VAR будет отвечать Бенуа Мийо.

Напомним: летом 2019 года Фраппар работала на матче за Суперкубок УЕФА между английскими "Ливерпулем" и "Челси". С прошлого сезона она также работает в чемпионате Франции.