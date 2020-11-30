Новости

Названы причины нарушений памяти и концентрации внимания при COVID-19 07:04
Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления после травмы 06:21
Швейцарские избиратели отвергли закон, ущемляющий права бизнеса 05:42
В Роспотребнадзоре напомнили правила сдачи ПЦР-теста на COVID-19 05:09
В МВД предложили прописать перечень навыков для экзамена на права 04:45
Вильфанд: Осень 2020 года в Москве будет признана рекордно теплой 04:26
У Байдена подтверждены небольшие переломы костей стопы 04:12
Теоретическую часть экзамена на права изменят с учетом статистики ДТП 04:09
Стали известны детали убийства иранского ученого-ядерщика 03:30
Канада продлила запрет на въезд иностранцев из-за пандемии 03:27
Байден вывихнул лодыжку во время игры с собакой 02:00
Аномальный холод захватит несколько регионов России 01:40
В жилом доме в Ленобласти прогремел взрыв 01:15
Квят рассказал о столкновении с Грожаном, чей болид взорвался на Гран-при Бахрейна 00:25
Стадион "Наполи" переименуют в честь Марадоны 00:10
Глава центра "Вектор" ожидает окончания пандемии коронавируса в 2021 году 29.11.2020
В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом 29.11.2020
Победительницей Детского Евровидения-2020 стала исполнительница из Франции 29.11.2020
"Спартак" обыграл "Ротор" и сравнялся с лидерами РПЛ 29.11.2020
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна, Квят финишировал 11-м 29.11.2020
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса 17987 военнослужащих 29.11.2020
В Карабах вернулись уже 23 тысячи 514 беженцев 29.11.2020
В 2021 году могут поменять место проведения Всемирного экономического форума 29.11.2020
Болгарские полицейские провели забастовку в центре Софии 29.11.2020
ЦСКА проиграл в гостях "Рубину" в матче РПЛ 29.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
30.11.2020 07:04
Рубрика: Общество

Названы причины нарушений памяти и концентрации внимания при COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пациенты, переболевшие коронавирусом, стали чаще жаловаться на нарушения памяти и концентрации. По словам хирурга и реабилитолога Константина Лядова, рост числа таких обращений начался осенью. Врач подчеркнул, что далеко не все пациенты с COVID-19 обращаются с подобными жалобами, но они есть.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
В Роспотребнадзоре напомнили правила сдачи ПЦР-теста на COVID-19

Невролог Александр Комаров объяснил, что причин для возникновения таких последствий может быть несколько. Прежде всего, это связано с психосоматическими составляющими, со стрессом и страхом, что влияет на давление и увеличивает риск проблем с сосудами. "Второй момент - само нейротоксическое действие коронавирусной инфекции", - цитирует Комарова РБК.

Также к патологиям нервной системы может приводить и нарушение работы легких, которое развивается при коронавирусе. В результате ослабленные легкие больного не в состоянии полноценно выполнять свою функцию и питать кору головного мозга кислородом.

Помочь в реабилитации пациентов с когнитивными нарушениями могут практики, которые обычно применяются в неврологии. Специалисты отмечают, что в большинстве случаев такие нарушения обратимы.

Ранее врачи назвали самый ранний и малозаметный симптом коронавируса. Это может быть чрезмерная сухость в носу и ощущение, обычно возникающее после промывания, заявили ученые из Университета Барселоны. По их данным, эти признаки появляются еще до потери обоняния и вкуса.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Общественной палате опровергли информацию о проверках пенсионеров
Глава центра "Вектор" ожидает окончания пандемии коронавируса в 2021 году
В Роспотребнадзоре напомнили правила сдачи ПЦР-теста на COVID-19
В МВД предложили прописать перечень навыков для экзамена на права
Аномальный холод захватит несколько регионов России
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов