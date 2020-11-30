Названы причины нарушений памяти и концентрации внимания при COVID-19

Пациенты, переболевшие коронавирусом, стали чаще жаловаться на нарушения памяти и концентрации. По словам хирурга и реабилитолога Константина Лядова, рост числа таких обращений начался осенью. Врач подчеркнул, что далеко не все пациенты с COVID-19 обращаются с подобными жалобами, но они есть.

Невролог Александр Комаров объяснил, что причин для возникновения таких последствий может быть несколько. Прежде всего, это связано с психосоматическими составляющими, со стрессом и страхом, что влияет на давление и увеличивает риск проблем с сосудами. "Второй момент - само нейротоксическое действие коронавирусной инфекции", - цитирует Комарова РБК.

Также к патологиям нервной системы может приводить и нарушение работы легких, которое развивается при коронавирусе. В результате ослабленные легкие больного не в состоянии полноценно выполнять свою функцию и питать кору головного мозга кислородом.

Помочь в реабилитации пациентов с когнитивными нарушениями могут практики, которые обычно применяются в неврологии. Специалисты отмечают, что в большинстве случаев такие нарушения обратимы.

Ранее врачи назвали самый ранний и малозаметный симптом коронавируса. Это может быть чрезмерная сухость в носу и ощущение, обычно возникающее после промывания, заявили ученые из Университета Барселоны. По их данным, эти признаки появляются еще до потери обоняния и вкуса.