Оставивший детей в Шереметьево мужчина получил год и три месяца колонии

Отец, бросивший своих малолетних сыновей в аэропорту Шереметьево получил год и три месяца колонии. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, житель Хабаровского края признан виновным по статьям УК РФ - оставление в опасности и краже.

В суде установлено, что 26 января 2020 года 41-летний мужчина, прилетев со своими малолетними сыновьями 5 и 8 лет из Комсомольска-на-Амуре в Москву, оставил их в аэропорту Шереметьево и через пару часов один улетел в Ростов-на Дону. Затем он уехал в Батайск, где поселился в местной гостинице.

Как установил суд, днем ранее подсудимый тайно, через интернет-приложение с помощью мобильного телефона своей знакомой пенсионерки похитил с ее банковского счета 100 тысяч рублей. При этом он попытался перевести больше денег, но это попытка была заблокирована банком.

Как отметили в надзорном ведомстве, с учетом позиции гособвинителя, Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре приговорил мужчину к 1 году и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.