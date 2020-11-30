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Певица Полина Гагарина подала заявление о разводе

Новости
    30.11.2020, 14:13
Текст:   Олег Усков

33-летняя российская певица, актриса и модель Полина Гагарина подала в московский суд иск о расторжении брака с фотографом Дмитрием Исхаковым. Об этом передает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на имеющуюся в распоряжении ИА копию соответствующего документа.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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"24 ноября в суд от Полины Гагариной поступило заявление о разводе. Ведется подготовка к его рассмотрению", - говорится в нем. Беседа со сторонами назначена на 14 декабря.

Гагарина родилась в 1987 году в Москве. Первый сольный альбом выпустила в 2007-м. Представляла Россию на "Евровидении-2015", заняв на смотре второе место. Сыграла в фильме с Сергеем Безруковым "Заповедник", озвучивала мультфильмы.

Гагарина и Исхаков начали встречаться в 2013-м, в 2014-м тайно обручились в Париже и официально вступили в брак в Москве.

Пара имеет совместную дочь и также воспитывала сына Полины от первого брака с актером Петром Кисловым.

Ранее сообщалось о проблемах артистки со здоровьем.

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