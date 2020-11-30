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30.11.2020 09:01
Рубрика: Легковые авто

Полиция изъяла у британца автомобиль через 30 секунд после покупки

Текст: Григорий Гомельчук

Водитель из британского города Нортгемптон установил антирекорд по сроку владения автомобилем, лишившись его через 30 секунд после покупки.

Фото: Пресс-служба Jeep.
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Итак, в конце ноября мужчина приобрел подержанный кабриолет Renault Megane CC. Лихо выезжая с парковки, он чуть не врезался в полицейский автомобиль, после чего сотрудники попросили его предъявить документы и страховку. Так как страховки у водителя не оказалось, рассерженные полицейские тут же погрузили Renault на эвакуатор и увезли на спецстоянку.

Увидит ли несчастный свою машину снова - большой вопрос. Согласно британским законам, на дорогу нельзя выезжать без страховки типа нашего ОСАГО, иначе последуют серьезные санкции: от штрафа в 100 фунтов (10157 рублей) до изъятия транспортного средства с последующим уничтожением. Напомним, в России штраф за езду без страховки - от 500 до 800 рублей.

Несмотря на строгие меры, многие водители в Великобритании жалеют денег на оплату страховки. Неудивительно: в среднем она обходится местным жителям в 847 фунтов (86000 рублей) за год! А подержанные автомобили здесь весьма доступны. Например, цена кабриолета героя этой заметки - от 1000 до 2000 фунтов.

Полиция графства Нортгемптоншир сообщает, что сейчас у них проходит операция по обеспечению безопасности дорожного движения, в ходе которой за отсутствие страховки было изъято уже 64 автомобиля.