Полиция изъяла у британца автомобиль через 30 секунд после покупки

This vehicle almost has a head on with our motor. The driver then told officers he brought the car 30 seconds ago and for once this was actually true. Unfortunately took his chances not insuring it. And well you all know what happens next.. #Seized #s3812BRANDHAM pic.twitter.com/O5XF3oboGO — Northampton Hub Specials (@NNSpecials) November 18, 2020

Водитель из британского города Нортгемптон установил антирекорд по сроку владения автомобилем, лишившись его через 30 секунд после покупки.

Итак, в конце ноября мужчина приобрел подержанный кабриолет Renault Megane CC. Лихо выезжая с парковки, он чуть не врезался в полицейский автомобиль, после чего сотрудники попросили его предъявить документы и страховку. Так как страховки у водителя не оказалось, рассерженные полицейские тут же погрузили Renault на эвакуатор и увезли на спецстоянку.

Увидит ли несчастный свою машину снова - большой вопрос. Согласно британским законам, на дорогу нельзя выезжать без страховки типа нашего ОСАГО, иначе последуют серьезные санкции: от штрафа в 100 фунтов (10157 рублей) до изъятия транспортного средства с последующим уничтожением. Напомним, в России штраф за езду без страховки - от 500 до 800 рублей.

Несмотря на строгие меры, многие водители в Великобритании жалеют денег на оплату страховки. Неудивительно: в среднем она обходится местным жителям в 847 фунтов (86000 рублей) за год! А подержанные автомобили здесь весьма доступны. Например, цена кабриолета героя этой заметки - от 1000 до 2000 фунтов.

Полиция графства Нортгемптоншир сообщает, что сейчас у них проходит операция по обеспечению безопасности дорожного движения, в ходе которой за отсутствие страховки было изъято уже 64 автомобиля.