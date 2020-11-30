Пользователей Сети озадачила легковушка с кабиной грузовика на крыше

Если вы всю жизнь мечтали стать героем-дальнобойщиком и гонять по бесконечным безлюдным трассам на мощной автофуре, но в наличии у вас всего лишь доставшиеся по наследству "Жигули", то не отчаивайтесь. Превратить старенькую "шестерку" в многотонную махину можно постепенно: сначала купите камазовский руль, потом лобовое стекло, потом одно колесо, второе...

Но этот отважный парень из Молдавии, похоже, решил не тянуть резину, а сразу обзавестись кабиной грузовика. А кузов, колеса и прочие пустяки - потом, со следующей зарплаты. Довезет ли он свою покупку до места назначения или нет, мы из этого ролика так и не узнаем, но будем надеяться, что он догадается сбрасывать скорость на поворотах, чтобы не перевернуться с таким грузом.

На иноязычных ресурсах видео произвело сильнейшее впечатление, хотя понять по закадровому голосу, где это снято, смогли немногие. Всё, где катаются вазовские модели - это Россия, разумно рассудили пользователи Сети.

"Славянская инженерия" - уважительно пояснил увиденное кто-то из знатоков, шапочно знакомый с российским автопромом.

"Лада" - сильная как бык", вторил ему еще один столь же информированный комментатор.