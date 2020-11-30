Представлен новый инструмент контроля сотрудников на "удаленке"

Рынок труда, похоже, неотвратимо меняется в сторону все большей слежки за сотрудниками. Пандемия и вынужденный выход на удаленную работу только поспособствовали развитию соответствующих технологий. Microsoft представила очередной инструмент для оценки эффективности сотрудников, который в игровой форме позволяет руководителям отслеживать, как их подчиненные используют офисные программы сервиса Microsoft 365. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Продукт получил название Productivity Score ("Оценка продуктивности"). Он собирает данные о поведении каждого сотрудника по 73 параметрам и предоставляет начальнику подробный анализ в конце каждого месяца. Общая оценка производительности вычисляется по восьми таким параметрам, как совместная работа, мобильность и связь и другие. В каждой категории сотрудник может набрать до 100 баллов, всего их может быть 800.

Как пишет Business Insider, предоставляемые отчеты очень детальны. Например, можно узнать, сколько времени сотрудник потратил на подготовку презентации проекта в PowerPoint или отвечал на письма в Outlook. При этом для отдельных сотрудников система может быть деактивирована, однако по умолчанию она включена для всех. И при ее использовании не требуется явного согласия.

Решение Microsoft не первое на рынке. Программы типа StaffCop, Lanagent и Стахановец собирают о пользователях максимальный объем данных и на его основе создают отчет. Специализированное ПО Kickidler делает основной упор на записи действий за компьютером, а системы CrocoTime, BitCop, WorkTime Monitor и Yaware смотрят на то, сколько времени сотрудник провел за той или иной программой.

Подчеркивается, что программы по оценке продуктивности направлены на повышение эффективности труда

"Программы по оценке продуктивности нацелены на повышение эффективности работы, а не на контроль - это принципиально разные задачи, - объясняет Алексей Кубарев, руководитель группы развития бизнеса центра продуктов Solar Dozor компании "Ростелеком-Солар". - Принято считать, что такой инструмент является методом наказания, а не выявления направлений профессионального развития и оснований для поощрения".

По словам эксперта, в режиме удаленной работы многие сотрудники стали больше работать, и поэтому могут быстрее выгорать. "Компании нужно вовремя это обнаружить и принять меры, чтобы не потерять ценные кадры. С другой стороны, некоторые не могут себя заставить продуктивно работать из дома - тогда нужно помочь человеку выстроить рабочий процесс в новых условиях", - заключает Кубарев.

73 параметра оценит у каждого сотрудника новая программа и предоставит боссу подробный отчет

По данным ВЦИОМ, 44% российских предприятий работают в удаленном режиме. И если в офисе анализировать деятельность сотрудника достаточно легко, то делать это на "удаленке" гораздо сложнее.