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30.11.2020 15:59
Рубрика: Власть

Путин назвал Фортова уникальной личностью

Текст: Кира Латухина

Академик Владимир Фортов был всемирно известным ученым и личностью уникального масштаба, его смерть - невосполнимая утрата для науки, заявил президент РФ Владимир Путин в телеграмме соболезнования родным и близким бывшего главы РАН.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Фортов скончался в воскресенье на 75-м году жизни​​​.

"Огромная, невосполнимая утрата для отечественной науки, для нашей страны, служению которой он посвятил свою жизнь", - отметил Владимир Путин.

"Академик Фортов был выдающимся, всемирно известным ученым, личностью поистине уникального масштаба. Насыщенная исследовательская, организаторская, общественная деятельность, целая плеяда талантливых учеников снискали ему уважение и высочайшее профессиональное признание", - подчеркнул президент.

Власть Работа власти Общество Утраты Общество Наука Президент Наука и образование РАН

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