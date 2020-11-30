Путин назвал Фортова уникальной личностью

Академик Владимир Фортов был всемирно известным ученым и личностью уникального масштаба, его смерть - невосполнимая утрата для науки, заявил президент РФ Владимир Путин в телеграмме соболезнования родным и близким бывшего главы РАН.

Фортов скончался в воскресенье на 75-м году жизни​​​.

"Огромная, невосполнимая утрата для отечественной науки, для нашей страны, служению которой он посвятил свою жизнь", - отметил Владимир Путин.

"Академик Фортов был выдающимся, всемирно известным ученым, личностью поистине уникального масштаба. Насыщенная исследовательская, организаторская, общественная деятельность, целая плеяда талантливых учеников снискали ему уважение и высочайшее профессиональное признание", - подчеркнул президент.