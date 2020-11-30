Названы самые частые нарушения ПДД в Москве

Самыми частыми нарушениями ПДД на дорогах Москвы стали превышение скорости, несоблюдение требований знаков и проезд по обочине. Об этом со ссылкой на столичное управление ГИБДД сообщает портал Autonews.

В этом году на дорогах Москвы зафиксировано 22,5 млн нарушений - на 3,5 млн больше, чем годом ранее. Большая часть из них выявлено с помощью камер.

Более 12 млн нарушений - это превышение скорости на 20-40 км/ч. Несоблюдение требований знаков в постановлениях фигурирует более 5 млн раз. Чуть более миллиона штрафов относится к несоблюдению требований разметки без выезда на "встречку": в числе прочего этот пункт относится к "обочечникам".