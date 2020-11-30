Вильфанд: Осень 2020 года в Москве будет признана рекордно теплой

В этом году осень в Москве будет признана самой теплой за все время метеонаблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сентябрь был очень теплым, октябрь - самым теплым, ноябрь, конечно же, тоже выдался теплее нормы существенно", - рассказал метеоролог ТАСС. По данным Гидрометцентра, средняя температура в ноябре в Москве составляет 3,2 градуса, что на 4,4 градуса выше климатической нормы.

Ранее сообщалось, что на смену циклону "Таня" в столичном регионе в середине этой недели придет морозный антициклон "Сибиряк". По словам специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в Москве и Подмосковье начнется настоящая зима: до минус 7 градусов днем и до минус 12 ночью. Таким образом, начало календарной зимы совпадет с приходом метеорологической.